GP de F1 du Canada: Hamilton pour creuser l'écart

Jamais deux sans trois ? Vainqueur des deux derniers Grands Prix, Lewis Hamilton a l'occasion de tripler la mise dimanche au Canada, afin de creuser son avance en tête au tiers du Championnat du monde de Formule 1.

Après un début de saison au coude-à-coude avec son équipier chez Mercedes Valtteri Bottas, le Britannique a pris l'ascendant en s'imposant en Espagne mi-mai puis à Monaco il y a deux semaines, pour compter 17 points d'avance au classement des pilotes.

Hamilton débarque à Montréal sur un terrain qu'il apprécie: ses résultats décevants l'an dernier (4e sur la grille et 5e à l'arrivée) ne pèsent pas lourd face à ses six pole positions et six victoires depuis 2007 (le record de sept succès de Michael Schumacher est donc à sa portée) !

Et il y a peu de raisons de penser que la série s'arrête pour son écurie, qui a gagné six fois en autant de courses cette année, enregistré cinq doublés, et qui bénéficie déjà de 118 longueurs d'avance chez les constructeurs.

D'autant que Mercedes profite de l'étape canadienne, où la puissance est cruciale, pour se doter à son tour d'une première évolution de son moteur.

Le quintuple champion du monde est donc apparu confiant jeudi, faisant remarquer que sa voiture a "progressé dans les virages lents", ce qui était son point faible ces derniers temps à Montréal.

Fidèle à son habitude, son patron Toto Wolff joue toutefois la prudence. "Lors des six courses précédentes, nous avons été très performants dans les virages mais nous perdons du temps dans les lignes droites, pointe l'Autrichien. Le Canada sera donc un défi pour nous, les caractéristiques de la piste - avec ses nombreuses longues lignes droites et peu de virages pour reprendre du temps - pouvant favoriser nos concurrents."

- Un coup à jouer pour Ferrari ? -

Red Bull, avec Max Verstappen seul à pouvoir inquiéter Hamilton à Monaco, mais surtout Ferrari: à la peine depuis le début de la saison en Australie mi-mars, les monoplaces rouges ont pour elles leur vitesse de pointe, qui d'après le site officiel de la F1 leur confère un avantage allant jusqu'à 3/10 de seconde selon la longueur des lignes droites.

"Il est trop tôt pour faire des prédictions mais sur le papier les choses ont l'air prometteuses, estime d'ailleurs Sebastian Vettel. Je crois sincèrement que nous pouvons avoir un bon week-end ici car la piste convient à certaines des caractéristiques de la voiture."

De là à surclasser enfin Mercedes, comme cela semblait inéluctable à Bahreïn avant la panne de Charles Leclerc ?

"Nous savons que nous ne sommes pas suffisamment compétitifs actuellement et, pour le moment, nous n'avons pas de changements prévus sur la voiture qui auront un effet significatif sur les problèmes que nous rencontrons depuis le début de saison" (un manque d'appui aérodynamique qui rend les virages plus difficiles à négocier et complique la chauffe des pneus, ce qui limite l'adhérence), assure Mattia Binotto, le patron de la Scuderia.

"Mais les caractéristiques de la piste canadienne offrent un challenge encore différent, poursuit-il. Donc nous arrivons prêts à faire de notre mieux et à mettre de côté les erreurs (mauvais choix stratégiques essentiellement, ndlr) des précédentes courses."

Réaliser enfin un week-end irréprochable et bénéficier d'un rare faux pas de Mercedes, comme le mauvais choix de pneus qui a mis Hamilton en difficulté à Monaco, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à Ferrari pour relancer le Championnat.

Côté français, Pierre Gasly prend la mesure de sa Red Bull et veut "continuer sur cette lancée". Romain Grosjean, lui, espérera profiter du moteur Ferrari qui propulse sa Haas pour faire mieux que 10e, son meilleur résultat cette saison.