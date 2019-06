GP de F1 du Canada: Magnussen partira de la voie des stands

Le Danois Kevin Magnussen (Haas) partira de la voie des stands au Grand Prix de Formule 1 du Canada dimanche en conséquence des réparations engagées sur sa monoplace après son accident en qualifications samedi, ont confirmé les commissaires.

Les dégâts sur la voiture de Magnussen suite à sa sortie de piste en Q2 sont "assez importants", avait un peu plus tôt annoncé le patron de Haas, Guenther Steiner. "Nous devons changer le châssis, donc nous partirons de la voie des stands. C'est la meilleure façon de procéder, la plus rapide et la plus sûre."

En cas de changement de châssis entre les qualifications et la course, c'est en effet ce qu'impose le règlement.

Le départ de la manche canadienne, la 7e de 2019, sera donné dimanche à 14h10 locales (20h10 françaises, 18h10 GMT) avec l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) en pole position, à côté du Britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

La deuxième ligne sera occupée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Daniel Ricciardo, qui offre à Renault sa meilleure qualification depuis son retour en tant que constructeur en Formule 1 en 2016.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), parti en tête-à-queue dans la troisième et dernière partie des qualifications (Q3), seront sur la troisième ligne.