GP de F1 du Japon: Mercedes domine largement les essais libres 1

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Japon, 17e manche du Championnat du monde de Formule 1, vendredi sur le circuit de Suzuka (5,807 km).

Avec un chrono de 1 min 28 sec 731/1000, il devance son équipier britannique Lewis Hamilton, leader du classement des pilotes, de 76/1000 seulement.

Les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et du Monégasque Charles Leclerc sont reléguées à 989/1000 et 1 sec 181/1000.

Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et du Thaïlandais Alexander Albon ferment le top 6 à 1 sec 315/1000 et 1 sec 644/1000.

Les McLaren et les Racing Point complètent le top 10, en dépit d'une perte de puissance moteur due à un problème électrique sur la McLaren de l'Espagnol Carlos Sainz Jr à l'ouverture de la séance.

L'Italien Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) n'a pu boucler que quatre tours après un problème mécanique.

A noter la présence du Japonais Naoki Yamamoto, le champion en titre dans les catégories Super Formula et Super GT, dans le baquet du Français Pierre Gasly (Toro Rosso) le temps de ces essais libres 1.

Les pilotes et leurs écuries ne disposent que des deux séances d'essais de vendredi pour se préparer aux qualifications et à la course, la troisième, prévue samedi matin, étant annulée en raison du passage du typhon Hagibis.

Ils reprendront la piste à 14h00 locales (07h00 françaises) vendredi.

Les qualifications, initialement programmées samedi, sont elles reportées à dimanche 10h00 (03h00).

Ce report est conditionné à la météo dimanche matin, de fortes rafales de vent étant encore attendues.

La course reste programmée à 14h10 (07h10) dimanche.

. 1re séance d'essais libres:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:28.731 (26 tours)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:28.807 (25)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:29.720 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.912 (20)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:30.046 (22)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:30.375 (24)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:30.702 (21)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:30.810 (21)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:30.959 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:31.001 (24)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:31.283 (25)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:31.307 (27)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:31.426 (29)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:31.563 (25)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:31.785 (22)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:31.920 (23)

Naoki Yamamoto (JPN/Toro Rosso-Honda) 1:32.018 (30)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:32.800 (23)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:33.484 (27)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:36.887 ( 4)

./bds/pel/ybl