GP de France moto: Marc Marquez (Honda) en pole position

L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a réalisé samedi la pole position pour le GP de France de MotoGP lors d'une séance marquée par un temps incertain avec une piste relativement sèche mais des gouttes de pluie intermittentes.

Il devance les Ducati de l'Italien Danilo Petrucci et de l'Australien Jack Miller.

Les conditions météorologiques ont compliqué les choix de pneus pour les pilotes, comme l'a montré la chute de Marquez juste après avoir réalisé le meilleur tour sur une piste plus sèche en début qu'en fin de séance. Il a pu se relever et repartir.

"Aujourd'hui était l'une des journée où ce n'est pas drôle d'être un pilote car avec ces conditions vous ne savez pas s'il faut mettre les pneus pour le sec ou le mouillé. Avec cette légère pluie c'est très difficile. Le premier tour était le meilleur parce qu'il y avait moins d'eau sur la piste", a souligné le pilote espagnol, actuellement en tête du championnat du monde avec un point d'avance sur l'Espagnol Alex Rins (Suzuki) qui n'a pu faire mieux que 19e.

Jack Miller a lui aussi visité le bac à gravier pendant la séance de qualification mais, comme Marquez, a réalisé son temps très tôt dans la séance de qualification. "Je suis content et on verra ce qu'on peut en faire demain" pour la course a déclaré le pilote australien. Le départ sera donné à 14h00 (12h00 GMT) avec des prévisions météorologiques également mitigées.

La 4e place sur la grille sera occupée par l'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), 3e du championnat, devant son compatriote Valentino Rossi (Yamaha), qui occupe lui la 4e position.

Rossi, décevant en essais libres, a pu accéder à la Q2 en réalisant le meilleur temps de la Q1 qui permet aux deux premiers de cette séance de rejoindre les dix qualifiés pour la Q2.

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) a réalisé le 10e temps à plus d'une seconde et demie de Marquez. L'autre coureur tricolore en MotoGP, Johann Zarco (KTM), a rencontré des difficultés dans ses choix de pneus en Q1 et ne partira que de la 14e place dimanche sur la grille.