GP de France: premier rendez-vous réussi pour Hamilton

Quand il découvre un nouveau tracé, Lewis Hamilton "veut être le premier à gagner": le Britannique s'en est donné les moyens en s'offrant samedi la pole position du premier Grand Prix de France disputé sur le circuit Paul Ricard du Castellet (Var) depuis 1990.

Il s'agit de la troisième pole en huit courses cette saison pour le pilote Mercedes et la première en trois GP. Une anomalie pour le recordman de l'exercice, qui confiait jeudi apprécier tout particulièrement "l'atmosphère de rentrée des classes" qui accompagne les premiers tours sur un nouveau circuit.

Signe que la nouvelle version de son moteur, introduite ce week-end après un long suspense, fait des merveilles - comme souvent depuis le début de l'ère hybride en 2014 -, Hamilton a relégué à 371/1000 la Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel, qui le devance d'un point au classement des pilotes.

"Ca n'est pas la raison principale pour laquelle nous sommes à cette place", a toutefois balayé le quadruple champion du monde, évoquant un gain de temps marginal.

Au départ du premier GP de France depuis 2008 dimanche à 16h10, il partagera la première ligne avec son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, qui vante lui les mérites de son nouveau propulseur.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) talonnera Vettel en deuxième ligne, devant son équipier australien Daniel Ricciardo, le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault).

Sensation du jour, le "rookie" monégasque Charles Leclerc, que la rumeur envoie chez Ferrari dès l'an prochain dans le baquet de Räikkönen, s'est pour la première fois placé dans le top 10 des qualifications (8e) pour son huitième GP, à 20 ans.

C'est aussi la première fois depuis l'Autriche en 2015, avec le Brésilien Felipe Nasr, que son équipe Sauber atteint la troisième et dernière partie des qualifications.

- Grosjean se rate encore -

Egalement en Q3, le Français Romain Grosjean a pour la troisième fois cette saison perdu le contrôle de sa monoplace au plus mauvais moment pour venir heurter les barrières, provoquant la sortie du drapeau rouge.

Manifestement agacé, le pilote Haas, qui n'a encore inscrit aucun point cette saison (contre 19 pour son coéquipier danois Kevin Magnussen), a ensuite repoussé la caméra qui le suivait dans la ligne des stands, le casque encore visé sur les épaules. Il partira 10e.

Les deux autres tricolores Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso) se sont classés respectivement 11e et 14e de qualifications épargnées par la pluie, contrairement aux essais libres 3 plus tôt dans la matinée.

Par ailleurs, Force India a écopé d'une amende de 100.000 euros (dont 85.000 avec sursis) sanctionnant le décrochage "potentiellement dangereux" d'une des roues de la monoplace du Mexicain Sergio Pérez en pleine séance d'essais vendredi après-midi.

Les commissaires, qui ont estimé que l'incident était dû à un défaut de fabrication plutôt qu'à une erreur de manipulation, enjoignent l'équipe à "enquêter sur ses procédures d'assemblage et de contrôle-qualité".

La sévérité de cette amende s'explique par le fait qu'il s'agit du troisième incident de cette nature impliquant Force India depuis deux ans, le deuxième cette année.

Ferrari et Haas ont également été sanctionnées pour des faits similaires cette saison, provoquant des inquiétudes pour la sécurité des pilotes.

Hors piste, les bouchons monstres qui avaient empêché la veille une grande partie des spectateurs d'atteindre le circuit ont été évités, mais plus de 1.200 d'entre eux se sont inscrits sur un site internet préparant "un recours collectif contre l'organisation catastrophique du GP de France 2018".