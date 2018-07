GP de Grande-Bretagne: Lewis Hamilton (Mercedes) en pole position

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s'est offert devant son public samedi la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne, avec en prime le record du circuit de Silverstone (1 min 25 sec 892/1000).

Il partira sur la grille de départ dimanche devant son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), qui compte un point d'avance au Championnat du monde de F1, et les Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes).

Il s'agit de la 76e pole de la carrière d'Hamilton, sa sixième dans son GP national.

Le Britannique, qui tremblait d'émotion à sa descente de voiture, visera en course un autre record sur le tracé anglais: celui de six succès.

Les Red Bull du Néerlandais Max Verstappen et de l'Australien Daniel Ricciardo occuperont la troisième ligne dimanche et les Haas du Danois Kevin Magnussen et du Français Romain Grosjean la quatrième.

Suivront le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) et le deuxième tricolore Esteban Ocon (Force India). Le troisième Français, Pierre Gasly (Toro Rosso), s'est classé quatorzième, quand aucune des Renault n'a atteint la Q3.

La première partie des qualifications a été interrompue par un drapeau rouge après quelques minutes seulement suite à une sortie de piste du Canadien Lance Stroll (Williams), qui n'a pas pu inscrire de temps.

Son coéquipier russe Sergey Sirotkin l'a imité un peu plus tard, avant lui de repartir en piste, illustrant une fois de plus les difficultés actuelles de Williams, à domicile qui plus est.

A noter l'élimination dès la Q1 également de l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault), qui ne s'était pourtant jamais placé plus bas que dixième sur la grille de départ depuis le début de la saison. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a signé le onzième temps en Q2.

Le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) n'a pas pu prendre part à la séance, les dégâts occasionnés par son accident lors des essais libres 3 samedi matin étant trop importants.