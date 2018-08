GP de Grande-Bretagne MotoGP: Lorenzo en pole devant Dovizioso et Zarco

L'Espagnol Jorge Lorenzo a déjoué les pièges d'une piste détrempée pour s'adjuger la pole position du Grand Prix d'Angleterre de Moto GP, samedi après-midi sur le circuit de Silverstone.

Le pilote Ducati, qui a bouclé son meilleur tour en 2 minutes 10 secondes et 155/1000e, s'élancera devant son coéquipier italien Andrea Dovizioso (relégué à 0.159), vainqueur l'an dernier, et le pilote français de Yamaha Tech 3 Johann Zarco (à 0.284). L'Espagnol Marc Marquez (Honda), champion du monde en titre et actuel leader du classement des pilotes, partira de la deuxième ligne (5e), juste derrière le Britannique Cal Crutchlow (Honda).

La journée a été marquée par les trombes d'eau qui se sont abattues sur Silverstone. La dernière séance d'essais libres a ainsi été écourtée de quelques secondes, après la chute de plusieurs pilotes dans un même virage.

Parmi les pilotes à terre, l'Espagnol Tito Rabat (Ducati) a dû être évacué après avoir subi de multiples fractures à la jambe droite.

La deuxième et dernière séance de qualifications a ensuite été reportée d'une vingtaine de minutes, la direction de course jugeant la sécurité de la piste insuffisante.

En Moto 2, c'est l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex) qui partira en tête demain (2:08.153), devant l'Australien Remy Gardner (Tech 3, à 0.194) et l'Espagnol Alex Marquez (Kalex, à 0.258).

Le Français Fabio Quartararo (Speed Up), qui vient d'être confirmé pour la saison prochaine par la future équipe satellite de Yamaha en MotoGP, SIC Petronas Yamaha, s'élancera de la deuxième ligne (6e). Jules Danilo (Kalex), l'autre Français engagé en Moto2, débutera la course à la 29e place.

Dans la catégorie Moto 3, dont les qualifications se sont déroulées plus tôt dans la journée, c'est un autre Espagnol qui a triomphé: Jorge Martin a décroché d'un souffle la pole position avec un temps de 2 minutes 13 secondes et 292/1000e, devant son compatriote Jaume Masia (à 0.001) et l'Italien Lorenzo Dalla Porta (à 0.021).

Martin, actuellement deuxième au classement du championnat du monde, s'est ainsi octroyé une occasion en or de ravir le leadership à l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), qui ne s'élancera demain qu'en 11e position.