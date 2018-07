GP de Hongrie: Hamilton en vacances avec l'esprit tranquille

Il part en vacances d'été avec des points plein la valise: le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche sa deuxième victoire en huit jours, au Grand Prix de Hongrie, portant à 24 unités son avance sur l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

"Ici, nous étions surclassés par Ferrari et Red Bull", comme l'ont démontré les essais libres, a d'ailleurs rappelé le quadruple champion du monde anglais immédiatement après la course.

Mais la pluie qui s'est invitée en qualifications a remis les compteurs à zéro, permettant à Hamilton de s'offrir une 77e pole qui semblait le matin même improbable, sinon impossible.

Celui-ci l'a ensuite convertie en une 67e victoire, devant Vettel et son équipier finlandais Kimi Räikkönen, dont les monoplaces réagissent généralement mieux dans les conditions de chaleur de dimanche (35 degrés dans l'air, 50 sur la piste).

"La pluie a été très importante car Ferrari s'est montrée plus rapide (que Mercedes) lors des dernières courses, a insisté Hamilton, qui compte cinq succès cette année, contre quatre pour Vettel. Nous n'aurions certainement pas pu être en première ligne sans cela."

"S'en sortir avec ces points, c'est un véritable bonus pour nous", a poursuivi celui qui s'était déjà imposé à la surprise générale dimanche dernier sous la pluie en Allemagne, alors qu'il n'était que 14e sur la grille.

- "Elan durable" -

"Je pense que ces deux succès consécutifs (avant la trêve estivale, qui durera jusqu'au GP de Belgique le 26 août, ndlr) vont apporter à l'équipe un élan durable", a-t-il conclu.

L'Anglais se rappelle certainement qu'au même point l'an dernier il comptait quatorze longueurs de retard sur Vettel au classement pilotes, avant de s'assurer le titre dans la deuxième partie de saison.

"Je suis convaincu que nous pourrons remonter dans la deuxième moitié de l'année", lui a cependant répondu l'Allemand, dont l'équipe compte dix points de retard sur Mercedes chez les constructeurs.

"L'an dernier, nous avons perdu le Championnat car notre voiture n'était pas la plus rapide et a manqué de fiabilité, a-t-il estimé. Cette année, notre monoplace est plus efficace et plus forte", en course comme en qualifications.

Un constat que partage d'ailleurs Hamilton, qui notait jeudi que "le rapport de force cette année tourne plutôt dans la direction de Ferrari".

A Vettel de ne pas reproduire les erreurs commises en Azerbaïdjan (quatrième place après un dépassement raté sur Bottas alors qu'il s'élançait en pole position) et en Allemagne (sortie de piste et abandon alors qu'il était en tête).

A Mercedes d'éviter les erreurs stratégiques, comme en Australie, en Chine et en Autriche, et les pannes, comme en Autriche, où Hamilton et Bottas ont abandonné.

- Gasly sixième -

Le premier Français, Pierre Gasly (Toro Rosso), parti sur la sixième place de la grille dimanche, a terminé sixième. Ses compatriotes Romain Grosjean (Haas) et Esteban Ocon (Force India) ont fini dixième et treizième.

L'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), douzième au départ, est remonté jusqu'au pied du podium, devant le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), impliqué dans deux incidents en fin de course avec Vettel et Ricciardo, qui tentaient de le dépasser.

Il a écopé après la course d'une pénalité de 10 secondes pour avoir causé le deuxième incident, mais celle-ci ne modifie pas le classement général.

Le Néerlandais Max Verstappen, dans l'autre Red Bull, a été contraint d'abandonner pour la troisième fois de la saison, dès le 6e tour, victime d'une subite perte de puissance de son moteur Renault alors qu'il évoluait en quatrième position.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), les Espagnols Fernando Alonso (McLaren), qui fêtait dimanche ses 37 ans, et Carlos Sainz Jr (Renault) complètent le top 10, entre Gasly et Grosjean.