GP de Hongrie: Hamilton espère "apporter un élan durable à l'équipe"

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), vainqueur inattendu des deux derniers Grand Prix avant la trêve du mois d'août, en Allemagne la semaine dernière et en Hongrie dimanche, espère que ses performances "apporteront un élan durable à (son) équipe.

Q: Quel est votre sentiment après ce succès inespéré en début de week-end ?

R: "Nous sommes venus ici en sachant que les Ferrari seraient très rapides ce week-end, alors s'en sortir avec ces points, c'est un véritable bonus pour nous. Nous méritons les vacances qui arrivent ! (...) La pluie en qualifications a été très importante car Ferrari s'est montrée plus rapide lors des dernières courses. Nous n'aurions certainement pas pu être en première ligne sans cela."

R: Vous menez au Championnat avant la trêve estivale. C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas ?

R: "Je ne pouvais que rêver d'être dans cette position sur la base de notre performance pure par rapport aux Ferrari. Je suis donc vraiment heureux, en particulier de mes deux victoires consécutives (en Allemagne puis en Hongrie, ndlr). Je pense que cela apportera un élan durable à l'équipe. (...) La deuxième moitié de saison est toujours excitante, toujours intense, particulièrement quand nous voyageons loin. Habituellement, elle est aussi un peu meilleure pour nous, donc nous allons nous préparer et nous assurer de revenir encore plus forts."

Q: Comment expliquez-vous être devant Ferrari, pourtant comme vous le dites plus rapide ?

R: "Cette année, nous voyons tous que Ferrari a l'avantage en termes de vitesse, mais gagner un championnat n'est pas seulement une question de vitesse. Il s'agit aussi de comment vous gérez les choses, des choix stratégiques que vous faites, des erreurs des uns et des autres. Je pense que, dans l'ensemble, nous avons fait un peu mieux jusqu'à présent. Nous avons encore du travail, des choses à améliorer, de la performance à gagner. Nous devons essayer de les attraper, mais aussi continuer à progresser dans ces autres domaines, qui nous permettent de battre les Ferrari lorsqu'elles ne sont pas au maximum."

Q: Avez-vous pris une option sur le titre ?

R: "Absolument pas ! C'est beaucoup trop tôt. Vous avez vu les hauts et les bas que nous avons eus cette année, nous avons été en tête pour quelques points puis derrière pour quelques points, etc. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Il peut se passer beaucoup de choses en neuf courses. Ce qui est vraiment important, c'est de maintenir la pression et de travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Il n'y a rien que nous ayons vraiment besoin de changer. Je pense que notre éthique de travail est très forte et le moral de l'équipe meilleur que jamais. Nous avons Singapour qui arrive (le 16 septembre, ndlr), un autre circuit faible pour nous. Il est important de capitaliser lors de ces week-ends difficiles, comme nous l'avons fait ici (en Hongrie, ndlr). Je pense que c'est vraiment l'un de nos points forts cette année. Nous sommes généralement repartis avec de très bons points des circuits sur lesquels nous sommes plus faibles. Et nous devons vraiment capitaliser sur les courses où nous sommes vraiment forts, comme Silverstone (Grande-Bretagne) par exemple, ce que nous avons fait."

Propos recueillis en conférence presse.