GP de Monaco: Leclerc (Ferrari) le plus rapide aux derniers essais libres

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco, 6e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Monaco (3,337 km).

Il a devancé les deux Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas et du Britannique Lewis Hamilton.

La séance a été marquée par une sortie de route de Sebastian Vettel au bout de vingt minutes, qui a sérieusement endommagé l'avant de sa Ferrari en tapant le rail à Sainte-Devote.

Le pilote allemand n'a pu en conséquence accomplir que 7 tours pendant cette séance et ses mécaniciens n'auront que deux heures pour essayer de la réparer avant le début de la séance d'essais qualificatifs à 15h00.

Il était arrivé la même mésaventure l'an dernier à Max Verstappen (Red Bull), qui n'avait du coup pas pu participer aux qualifications.

Outre la Ferrari de Charles Leclerc, les deux Mercedes de Bottas et Hamilton et les deux Red Bull de Verstappen et Pierre Gasly sont les seules à être parvenues à passer sous 1 minute 12 secondes au tour, démontrant l'avance actuelle de ce trio d'écuries sur le reste du plateau.

. 3e séance d'essais libres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.265 (26 tours)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:11.318 (27)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:11.478 (27)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:11.539 (24)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) 1:11.738 (27)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:12.170 (23)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) 1:12.194 (27)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:12.270 (25)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:12.308 (27)

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) 1:12.338 (32)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:12.489 (26)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:12.519 (26)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:12.566 (27)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:12.583 (7)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:12.862 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:12.914 (26)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:13.232 (23)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:13.622 (21)

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) 1:14.086 (27)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:14.305 (27)

./bds-jld/bdx