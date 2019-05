GP de Monaco: Renault voit la lumière au bout du tunnel

Renault, qui enregistre un début de saison très décevant en F1 cette année, affirme avoir identifié les problèmes dont ses voitures souffrent et pouvoir se rapprocher des meilleures équipes dans un proche avenir.

"Ce début de saison n'est pas à l'image de ce qu'on souhaitait," a reconnu le patron de l'écurie Cyril Abiteboul lors d'une interview à Monaco en marge du Grand Prix qui se disputera dimanche.

"La vérité est que nous avons cassé une bielle sur la voiture de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Bahreïn (fin mars, ndlr) et que c'est typiquement une pièce qu'on n'a pas envie de casser", a-t-il révélé.

Si cette fragilité a été provoquée par un désir de recherche de performance maximum pour augmenter la puissance du moteur, "ça a fait peur car si on casse une bielle cela peut avoir des conséquences désastreuses sur le reste de la saison", a-t-il souligné.

Après un branle-bas de combat suite à cette casse et décision prise de ne pas utiliser les moteurs à leur pleine capacité pour les deux Grands Prix suivants (Chine et Azerbaïdjan), quatre nouvelles unités ont été livrées au GP de Barcelone il y a 15 jours.

Les résultats du GP d'Espagne n'ont toutefois pas été brillants (12e place pour Daniel Ricciardo et 13e pour Hulkenberg) car, selon le responsable de l'écurie française, "le châssis n'est pas tout à fait au niveau de nos objectifs de développement".

- "Pas au niveau" -

Du côté des pilotes, "ils n'ont pas été au niveau que l'on connaît d'eux" et s'y ajoute "une certaine fébrilité dans l'équipe", a ajouté le responsable. "Du coup, on se retrouve où on est, en 8e position (du classement constructeur), mais seulement à 10 points du 4e".

L'objectif est "d'avoir une voiture qui nous permettra d'être devant" le gros du peloton au Grand Prix de France le 23 juin, assure Cyril Abiteboul.

Parmi les autres problèmes identifiés, mais qui ne sont pas particuliers à Renault, figure aussi la difficulté à atteindre une température suffisante des pneus pour garantir une bonne adhérence, une fenêtre idéale qu'il a qualifiée de "microscopique".

Ces difficultés de début de saison et les solutions apportées amènent Renault à envisager désormais la possibilité de podiums en 2020, de victoires en 2021 et de se battre pour le Championnat du monde en 2022. Initialement, lors de son retour en F1 en 2016, l'équipe au losange espérait se mêler à la lutte pour les premières places à l'horizon 2020 et pour le championnat en 2021.