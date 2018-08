GP de Rép. tchèque: Rossi le plus rapide, Zarco 8e

L'Italien Valentino Rossi (Yamaha), deuxième du Championnat du monde, a réalisé samedi le meilleur temps des trois premières séances d'essais libres, catégorie MotoGP, du Grand Prix de République tchèque qui sera couru dimanche à Brno.

Le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3), 9e à l'issue des deux premières séances de vendredi après avoir dominé la session inaugurale, a effectué samedi le 8e chrono, à 453/1000 du vétéran italien.

Rossi, qui compte cinq victoires en MotoGP (ou en 500cc) sur le tracé tchèque et non moins de sept titres mondiaux dans la catégorie reine, a devancé de 86/1000 son compatriote Danilo Petrucci (Ducati Pramac) et de 151/1000 l'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati).

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), quadruple champion du monde en MotoGP et actuel leader du Championnat du monde avec une avance de 46 longueurs sur Rossi, a lui réalisé samedi le quatrième meilleur chrono, à 283/1000 du "Docteur".

Un autre Espagnol, Dani Pedrosa (Honda), qui a surpris la veille par le meilleur temps au terme des deux premières séances d'essais libres, a fait samedi le 6e chrono.

Le deuxième pilote français en MotoGP, Sylvain Guintoli (Suzuki) a effectué le 24e temps, parmi les 26 pilotes classés.

Classement combiné des trois premières séances d'essais libres, catégorie MotoGP:

1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 1:55.175

2. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) à 0.086

3. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) à 0.151

4. Marc Marquez (ESP/Honda) à 0.283

5. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) à 0.324

6. Dani Pedrosa (ESP/Honda) à 0.342

7. Cal Crutchlow (GBR/Honda) à 0.442

8. Johann Zarco (FRA/Yamaha Tech3) à 0.453

9. Tito Rabat (ESP/Ducati) à 0.488

10. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.546

...

24. Sylvain Guintoli (FRA/Suzuki) à 2.029

26 pilotes classés

Record du circuit: 1:54.596 (Marc Marquez en 2016)

Record du tour en course: 1:56.027 (Dani Pedrosa en 2014)