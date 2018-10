GP de Saint-Marin: premier succès en Moto3 pour Dalla Porta devant Martin, nouveau leader

L'Italien Lorenzo Dalla Porta (Honda) a remporté dimanche le Grand Prix de Saint-Marin en catégorie Moto3 sur le circuit de Misano, le premier succès de sa carrière, devant l'Espagnol Jorge Martin (Honda), qui a pris la tête du Championnat du monde.

Martin a profité de la chute à deux tours de l'arrivée de l'Italien Marco Bezzecchi (KTM) et compte désormais huit points d'avance sur lui. L'Italien Fabio Di Giannantonio (Honda) complète le podium en devançant l'Argentin Gabriel Rodrigo (KTM), et consolide sa troisième place au classement.

Dès le deuxième tour, les Italiens Nicolo Bulega et Enea Bastianini, les Espagnols Aron Canet et Jaume Masia, et le Japonais Ayumu Sasaki ont été impliqués dans une spectaculaire chute collective et ont été contraints d'abandonner.

La course n'a pas été interrompue: Sasaki et Canet ont cependant été transportés vers un centre médical pour des examens complémentaires.

Canet et Bastianini, respectivement 4e et 5e du classement général, ont sans doute vu s'envoler leurs derniers espoirs de titre.

Après cinq tours, un groupe formé de Dalla Porta, Bezzechi, Di Giannantonio, Martin et Rodrigo s'est constitué.

Les cinq pilotes étaient encore roues dans roues à trois tours de l'arrivée, s'échangeant leurs places quasiment à chaque virage.

Alors qu'il venait de recevoir un deuxième avertissement de la part des commissaires pour n'avoir pas respecté les limites de la piste, Bezzecchi est tombé.

Dalla Porta s'est emparé de la tête et est parvenu à résister sur la ligne à Martin et Di Giannantonio.

Avec cette première victoire en 48 courses, le natif de Prato en Toscane qui court justement avec le numéro 48, pointe au 8e rang du championnat.

Il n'était jusqu'à présent monté sur le podium qu'à une seule reprise.