GP de Singapour: Vettel (Ferrari) se montre

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit urbain de Marina Bay (5,065 km).

Auteur de la meilleure marque depuis le début des essais vendredi, en 1 minute 38 secondes 54/1000, le quadruple champion du monde a devancé son équipier finlandais Kimi Räikkönen de 362/1000.

Vettel avait commis une erreur lors de la deuxième séance en heurtant le mur, ce qui l'avait contraint à rentrer aux stands, mais il semble bien parti pour décrocher la pole position.

Les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, leader du championnat, et du Finlandais Valtteri Bottas pointent aux 3e et 4e rangs, respectivement à 504/1000 et 549/1000 de l'Allemand.

Les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen sont en retrait, 5e et 6e, à plus d'une seconde de Vettel.

Verstappen est victime d'un problème de logiciel sur sa monoplace depuis vendredi et ses ingénieurs espèrent régler le problème avant les qualifications qui démarreront à 15h00 françaises (21h00 locales).

Le Français Romain Grosjean (Haas) s'est classé en 7e position juste devant son compatriote Esteban Ocon (Racing Point Force India).

Le troisième pilote tricolore du plateau, Pierre Gasly (Toro Rosso), est pour sa part 14e.

. 3e séance d'essais libres:

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:38.054 (19 tours)

(moyenne: 185,959 km/h)

Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:38.416 (16)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:38.558 (14)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:38.603 (17)

Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:39.186 (14)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) 1:39.265 (10)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:39.747 (14)

Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India-Mercedes) 1:40.073 (14)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India-Mercedes) 1:40.231 (14)

Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) 1:40.254 (10)

Nico Hülkenberg (GER/Renault) 1:40.450 (17)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:40.559 (13)

Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:40.591 (14)

Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) 1:40.686 (16)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) 1:40.798 (15)

Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:40.915 (20)

Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) 1:41.562 (18)

Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:41.884 (19)

Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:41.953 (18)

Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:42.220 (18)