GP de Valence: le Turc Can Öncü, 15 ans, plus jeune vainqueur en Grand Prix

Le Turc Can Öncü vainqueur du GP de Valence en Moto 3 le 18 novembre 2018JAVIER SORIANO

Le Turc Can Öncü (KTM), invité à participer au GP de Valence en Moto3, est devenu le plus jeune vainqueur d'un Grand Prix à l'âge de 15 ans et 115 jours, profitant d'une série de chutes.

Sur une piste très humide, l'Espagnol Jorge Martin (Honda), déjà assuré avant le GP du titre mondial, et le Britannique John McPhee (KTM) ont complété le podium de la 19e et dernière manche de 2018, courue sur le circuit Ricardo Tormo.

Öncü, qui disputera sa première saison pleine l'an prochain dans la catégorie, a profité des erreurs des pilotes devant lui pour prendre la tête en solitaire avec près de sept secondes d'avance avec douze tours encore à boucler.

Sous les yeux de son frère jumeau Deniz, il est parvenu à porter son avantage jusqu'à huit secondes, pour s'imposer avec une marge de quatre secondes après s'être fait une grosse frayeur dans les derniers instants.

"C'est un sentiment incroyable de gagner pour ma première fois en tant qu'invité, a réagi le tout jeune vainqueur. Je ne comprends pas ce qu'il se passe! Je suis très très heureux, je suis dans la meilleure équipe (Red Bull KTM Ajo, ndlr), je vais essayer de le refaire l'an prochain!"

Il détrône le Britannique Scott Redding, entré dans l'histoire en 2008 en remportant le Grand Prix de Grande-Bretagne à 15 ans et 170 jours.

Le dernier pilote à s'être imposé pour ses débuts en GP était le Japonais Noboru Ueda en 125 cc au Japon en 1991.

Can Öncü a remporté cette année la Red Bull MotoGP Rookies Cup, antichambre du Championnat du monde de vitesse moto, devant son jumeau!

L'Italien Marco Bezzecchi (KTM), d'abord, a chuté au quatrième tour alors qu'il évoluait en deuxième position, puis le poleman et leader, l'Italien Tony Arbolino (Honda), est tombé à douze tours de l'arrivée.

Bezzecchi, qui a chuté par deux fois, est finalement vingtième et dernier. Il perd du coup pour quatre points la deuxième place au classement des pilotes au profit de son compatriote Fabio di Giannantonio (Honda), quatrième de la course.

Pas moins de dix pilotes n'ont pas été en mesure de terminer le GP en raison de conditions météo particulièrement compliquées.