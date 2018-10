GP du Japon: Ocon pénalisé de trois places sur la grille

Le Français Esteban Ocon (Force India), qui s'est qualifié 8e samedi, a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille de départ du Grand Prix du Japon pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeau rouge lors des essais libres 3.

Cette pénalité le renvoie au 11e rang de la grille à Suzuka et permet à l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), au Mexicain Sergio Pérez (Force India) et au Monégasque Charles Leclerc (Sauber), de remonter aux 8e, 9e et 10e places respectivement.

Les drapeaux rouges avaient été agités en toute fin de FP3 suite à la sortie de piste de l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), dont il fallait dégager la monoplace venue heurter les barrières.