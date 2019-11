Grace, 22 ans, étranglée lors d'un rendez-vous Tinder: le jeune homme a ensuite regardé un film porno, puis enchaîné avec un autre "date"

© ISOPIX Photo by REX/Shutterstock (10018869j)

En Nouvelle-Zélande, le procès d'une affaire qui a choqué tout l'archipel s'est ouvert ce mardi 5 novembre. Un jeune homme de 27 ans est accusé du meurtre de Grace Millane, 22 ans. Cette touriste britannique est morte lors d'un rendez-vous Tinder avec ce jeune homme, fin 2018, à Auckland.



Les détails concernant sa mort ont été dévoilés publiquement pour la première fois, relate The Guardian. Après avoir étranglé Grace, le jeune homme a passé une heure à chercher comment se débarrasser de son corps, à regarder des films pornos et à prendre des photos intimes de son cadavre. Il est ensuite parti à un deuxième rendez-vous avec une autre femme, également rencontrée sur Tinder.



L'accusé, qui ne peut être nommé pour des raisons juridiques, récuse le meurtre, mais a avoué qu'elle était bien morte dans son appartement. Son avocat a déclaré que sa mort était un accident et qu'elle avait été tuée au cours d'un rapport sexuel consensuel après avoir demandé à l'homme de lui mettre les mains autour du cou.



Selon l'avocat du jeune homme, il est "compréhensible" que le jury n'apprécie pas ce que l'accusé a fait après le décès, mais cela ne ferait pas de lui un meurtrier.

Un tour du monde à l'issue dramatique

Grace Millane effectuait un tour du monde d'un an après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle se trouvait en Nouvelle-Zélande depuis deux semaines après avoir passé plus d'un mois en Amérique du Sud. La jeune routarde a disparu le 1er décembre 2018, à la veille de son 22e anniversaire. Les pires craintes de sa famille ont été confirmées le 8 décembre avec la découverte du corps dans une valise enterrée à l'extérieur de la ville.



C'était son premier voyage à l'étranger en solitaire. Sa famille s'est inquiétée quand elle ne l'a pas contactée alors qu'elle avait l'habitude de le faire tous les jours. Ses parents, David et Gillian, ont parcouru des milliers de kilomètres pour assister au procès.



40 témoins doivent être entendus dans ce procès qui devrait durer cinq semaines.