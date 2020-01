Grammy Awards 2020: les vainqueurs dans les principales catégories

Billie Eilish et sa pop iconoclaste ont été les grands vainqueurs des Grammy Awards 2020, remportant les prix dans les quatre catégories reines de ces prestigieuses récompenses de la musique américaine.

Voici la liste des vainqueurs des principales catégories de cette 62e édition des Grammy, qui ont été décernés dimanche soir à Los Angeles par la Recording Academy, organisation regroupant les professionnels de l'industrie du disque.

- Album de l'année -

Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

- Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre -

Billie Eilish, "Bad Guy"

- Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs -

Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, "Bad Guy"

- Révélation de l'année -

Billie Eilish

- Meilleure vidéo musicale: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

- Meilleur album de rap: Tyler, The Creator, "Igor"

- Meilleur album de rock: Cage The Elephant, "Social Cues"

- Meilleur album vocal pop: Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

- Meilleur performance pop solo: Lizzo, "Truth Hurts"

- Meilleur duo ou performance collective pop: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

- Meilleur album de musique urbaine contemporaine: Lizzo, "Cuz I Love You (Deluxe)"

- Meilleur album de R&B: Anderson .Paak

- Meilleur album de musique alternative: Vampire Weekend, "Father of the Bride"

- Meilleur album de musique du monde: Angelique Kidjo, "Celia"