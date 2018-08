Grand moment d'émotion pour Shae, grâce à ces lunettes révolutionnaires, elle redécouvre le visage de ses parents qu'elle n'a plus vu depuis des années

Belle histoire aux Etats-Unis. Une adolescente malvoyante de 16 ans vient de retrouver la vue... ou presque. Grâce à une paire de lunettes, de très haute technologie, elle est désormais capable de voir à nouveau, et de "redécouvrir", avec émotion, le visage de ses parents.

La lecture était le passe-temps favori de Shae, mais aujourd'hui elle lit très difficilement. En raison d'une maladie rare, sa vision s'amoindrit d'année en année. L'adolescente de 16 ans est progressivement devenue malvoyante. "J'ai dû accepter ça parce qu'il n'y a rien à faire. On m'a dit 'Tu seras comme ça le restant de tes jours'", explique la jeune femme.





"Oh mon Dieu! Waw, c'est vraiment bizarre"



Mais il y a quelques jours, la jeune femme a eu une belle surprise : une paire de lunettes qui lui permet de voir à nouveau. "Oh mon Dieu! Waw, c'est vraiment bizarre", s’exclame-t-elle en redécouvrant le visage de ses parents qu’elle n'a plus vu depuis des années.





Une récolte de fonds pour offrir les lunettes à leur fille



L'appareil de haute technologie enregistre les images et les reproduit en temps réel. Grâce à des algorithmes spécifiques, il les rendrait visibles aux yeux de certains utilisateurs malvoyants. Malheureusement, il coûte très cher : 10.000 dollars. Les parents de Shae ont donc récolté fonds pour pouvoir le lui offrir. "Chaque versement nous a aidés. Les larmes me viennent quand j'en parle. Cet appareil était ce dont ma fille avait besoin", se réjouit avec émotion Sunny, la maman de la jeune femme.



Shae reprend bientôt l'école et elle se dit impatiente d'observer clairement les visages de tous ses amis et de ses professeurs.