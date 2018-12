Grande barrière: les coraux ayant survécu au blanchissement sont plus résistants

Les coraux de la Grande barrière australienne ayant survécu au blanchissement consécutif au réchauffement de la mer se sont montrés plus résistants à l'épisode de chaleur suivantWILLIAM WEST

Les coraux de la Grande barrière australienne ayant survécu au blanchissement consécutif au réchauffement de la mer se sont montrés plus résistants à l'épisode de chaleur suivant, ont annoncé mardi des chercheurs, qui y voient un signe "positif" pour l'écosystème menacé.

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco en 1981, la Grande barrière s'étend sur environ 2.300 kilomètres le long de la côte nord-est de l'Australie et constitue le plus vaste ensemble corallien du monde. Elle a subi en 2016 et 2017 deux épisodes de blanchissement sans précédent de ses coraux.

De vastes étendues sont mortes ou ont été endommagées, en particulier les coraux de forme branchue comme les tables.

Le blanchissement est provoqué par la hausse de la température de l'eau, laquelle entraîne l'expulsion d'algues symbiotiques qui donnent au corail sa couleur et ses nutriments.

Le professeur Terry Hugues, chercheur à l'Université James Cook, qui dirige depuis longtemps les travaux sur le blanchissement des coraux, a cependant publié une nouvelle étude dans le journal Nature Climate Change selon laquelle la réaction du récif a différé d'une année sur l'autre.

"Nous avons été étonnés de constater un moindre blanchissement en 2017 car les températures étaient encore plus extrêmes que l'année précédente", a déclaré à l'AFP le professeur Hugues.

La partie septentrionale du récif, la plus gravement touchée en 2016, l'a "bien moins" été en 2017 alors que certaines parties des coraux ont été soumis aux mêmes niveaux de stress au cours des deux étés.

Dans le centre du récif, les niveaux de blanchissement ont été les mêmes durant ces deux années alors même que l'exposition à la chaleur était plus grande en 2017, ont expliqué les chercheurs.

Dans la partie Sud de la Grande barrière, la moins touchée, les coraux qui avaient subi un léger blanchissement en 2016 sont restés indemnes l'année d'après.

"Cela nous a surpris, car si les coraux méridionaux s'étaient comportés de la même façon durant l'an 2 que durant l'an 1, nous aurions dû voir blanchir 20 à 30% d'entre eux, ce qui ne fut pas le cas", a poursuivi le scientifique.

"On dirait donc que l'expérience de l'an 1 les a endurcis, qu'ils se sont acclimatés à des niveaux modérés d'exposition à la chaleur durant l'an 2... C'est le côté positif des choses".

Il est trop tôt pour dire si l'écosystème subira début 2019 un nouvel épisode alors que le Queensland a connu au printemps une vague de chaleur, a-t-il ajouté.

Des études précédentes ont montré que des pans entiers des récifs coralliens de la planète risquent de mourir si les températures moyennes de surface dépassent de deux degrés Celsius les niveaux pré-industriels.

Les coraux ne représentent que 0,2% de la surface des océans mais regroupent environ 30% des espèces marines connues, en offrant un abri contre les prédateurs et en leur fournissant de la nourriture.