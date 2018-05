Grande-Bretagne: Le chef de l'Eglise anglicane américaine participera au mariage royal

(Belga) Le palais de Kensington a annoncé samedi que le chef de l'Église anglicane aux États-Unis participerait le 19 mai à la cérémonie de mariage du prince Harry avec l'Américaine Meghan Markle.

Le révérend Michael Bruce Curry prendra la parole au cours de la cérémonie à la chapelle Saint-George du château de Windsor, à l'ouest de Londres. "L'amour qui a réuni et qui liera le prince Harry à Meghan Markle a sa source et son origine en Dieu, il est la clé de la vie et du bonheur", a déclaré le révérend dans un communiqué transmis par le palais de Kensington. Michael Bruce Curry officiera aux cotés du révérend David Conner, doyen de Windsor (chef spirituel des chanoines de la Chapelle Saint-Georges), qui conduira la cérémonie de mariage, et de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui présidera au moment de l'échange des consentements. Originaire de Chicago et âgé de 65 ans, Michael Bruce Curry, président et primat de l'Église épiscopale des États-Unis depuis novembre 2015, est le premier afro-américain à occuper cette fonction. L'Église épiscopale avait provoqué une rupture avec la Communion Anglicane en 2003 en prenant la décision d'ordonner évêque du New Hampshire un Américain ouvertement homosexuel, Gene Robinson. En 2006, elle avait également été la première à élire une femme à sa tête, Katharine Jefferts Schori. L'Église épiscopale est l'une des composantes de la Communion Anglicane, qui rassemble les Églises anglicanes à travers le monde, dont l'Église d'Angleterre. La monarque britannique, Elizabeth II, est la chef de l'Église anglicane, tandis que son chef spirituel est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Meghan Markle a été baptisée et confirmée selon le rite anglican en mars. Elle était jusque-là protestante. Elle aurait choisi de rejoindre l'Église d'Angleterre par respect pour le rôle d'Elizabeth II, la grand-mère de Harry. (Belga)