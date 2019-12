Grande manifestation à Hong Kong pour les six mois de contestation

(Belga) Les militants pro-démocratie sont descendus en nombre dimanche dans les rues de Hong Kong, pour une manifestation destinée à marquer l'anniversaire de six mois de contestation et à laisser une "dernière chance" aux autorités pour qu'elles répondent à leurs revendications.

Des dizaines de milliers de personnes ont convergé dimanche en début d'après-midi, sous un ciel hivernal radieux, vers l'île de Hong Kong pour participer à ce rassemblement qui s'annonçait comme le plus important depuis des mois. L'ex-colonie britannique traverse depuis juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des actions quasi quotidiennes pour réclamer des réformes démocratiques ou demander une enquête sur le comportement de la police. Cette manifestation se déroule deux semaines après le triomphe des candidats pro-démocratie lors des élections locales du 24 novembre, qui est venu démentir l'affirmation des autorités selon laquelle la majorité silencieuse s'opposerait aux manifestants. Nombre de manifestants entendaient exprimer dimanche leur colère à l'égard de Pékin et de la cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam qui continuent de refuser d'accéder à des demandes renforcées par la large victoire électorale des pro-démocratie. (Belga)