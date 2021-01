Grèce: un officiel de la Fédération de voile écarté après les révélations de Bekatorou

La Fédération grecque de voile a annoncé dimanche avoir demandé la démission de son vice-président Aristeidis Adamopoulos, après les accusations d'agressions sexuelles formulées par la multimédaillée aux Jeux olympiques et aux championnats du monde Sofia Bekatorou.

Sofia Bekatorou, aujourd'hui âgée de 43, a affirmé jeudi avoir été victime d'abus sexuels commis par un responsable de la fédération dans une chambre d'hôtel alors qu'âgée de 21 ans elle venait de participer à des tests pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Elle n'avait pas identifié dans un premier temps ce responsable mais la fédération a indiqué dimanche qu'elle avait demandé la "démission immédiate" d'Aristeidis Adamopoulos.

Celui-ci, qui a également démissionné de ses fonctions au sein du parti au pouvoir Nouvelle Démocratie, a affirmé dans un communiqué qu'il n'entendait pas être jugé par les médias avant de donner sa version de l'affaire.

"Je demande à l'Etat, aux institutions et aux médias de premièrement respecter ma famille, mes enfants et mes petits-enfants", a-t-il demandé.

Dans la soirée de samedi, la Fédération s'était affirmée "choquée" par les révélations de la championne olympique qui doit s'entretenir avec un procureur la semaine prochaine.

Aujourd'hui mère de deux enfants, Sofia Bekatorou a confié ne pas avoir voulu parler à l'époque par crainte de se voir empêchée de poursuivre sa carrière.

"A l'époque, nous n'avions aucun soutien de la part d'un psychologue du sport et je ne voulais pas en parler à mes parents car ils m'auraient interdit de continuer à faire de la voile", avait-elle ajouté lors d'une téléconférence organisée par les autorités grecques sur les abus sexuels.

Deux autres membres de la fédération ont également démissionné pour protester contre l'attitude de la fédération qui doit organiser des élections dans le courant de l'année.

Une autre régatière, Marina Psichogiou, a aussi affirmé samedi avoir été victime d'abus similaires de la part d'un membre de la fédération "assez âgé pour être mon grand-père" en 1993 lorsqu'elle avait 20 ans.

Le Comité olymique grec a demandé une enquête interne dans le cadre de laquelle Bekatourou et Adamopoulos, qui représentait la voile au sein de ce comité, seront entendus.

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis avait de son côté indiqué samedi sur Facebook "soutenir" la démarche de Sofia Bekatourou en incitant les autres victimes d'agressions sexuelles à parler.

Sofia Bekatorou est l'une des championnes grecques les plus médaillées. Elle a remporté l'or aux Jeux d'Athènes en 2004 et le bronze à Pékin quatre ans plus tard dans la catégorie des 470. Elle compte également quatre médailles d'or aux championnats du monde et deux aux championnats d'Europe, auxquelles s'ajoutent d'autres podiums internationaux.