Greta Thunberg désignée personnalité de l'année du magazine Time

La jeune militante du climat Greta Thunberg a été désignée personnalité de l'année 2019 par le magazine Time, a annoncé mercredi ce dernier, qui l'a mise à sa Une avec le titre "Le pouvoir de la jeunesse". La Suédoise de 16 ans, devenue l'égérie de la lutte contre le changement climatique à travers la planète, est ainsi la plus jeune lauréate de cette distinction, décernée depuis 1927 par le magazine américain.



Greta Thunberg, qui a commencé à l'été 2018 à manifester seule pour le climat tous les vendredis devant le Parlement suédois, a depuis rallié des millions de partisans à sa cause. Ils ont fait une démonstration de force en septembre avec des millions de personnes dans les rues de villes du monde entier, juste avant un sommet de l'ONU sur le climat. Lors de ce sommet, l'adolescente était intervenue à la tribune de l'ONU avec un discours cinglant dénonçant l'inaction des puissants de la planète face au changement climatique, martelant son discours de "Comment osez-vous?" accusateurs.



Régulièrement citée par parmi les favoris pour le prix Nobel de la paix, elle n'avait finalement pas été retenue. Greta Thunberg, qui était ces derniers jours à la conférence sur le climat à Madrid, a été sélectionnée par Time devant cinq autres finalistes: Donald Trump, la chef des démocrates au Congrès américain Nancy Pelosi, la star de l'équipe des Etats-Unis féminine de football Megan Rapinoe, l'agent de la CIA qui a averti du coup de téléphone entre Donald Trump et le président ukrainien, à l'origine de procédure en destitution du président, et les manifestants pro-démocratie de Hong Kong.



En 2018, c'est le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, qui avait été désigné à titre posthume, avec plusieurs autres journalistes symbolisant la quête de la vérité et les risques qu'ils prennent pour l'obtenir. En 2017, la distinction avait également été remise à titre collectif, aux personnes qui avaient "brisé le silence" face aux agressions sexuelles, déclenchant le mouvement #MeToo à travers le monde.