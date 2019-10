Greta Thunberg en attente de plus d'information sur l'annulation de la COP25 au Chili

(Belga) En route pour le Chili, l'activiste climatique Greta Thunberg a été surprise par la décision du président chilien de renoncer à l'organisation la COP25, la conférence des Nations unies sur le climat prévue en décembre, à cause de la crise sociale qui secoue ce pays d'Amérique latine.

"Je me suis mise en route à travers l'Amérique du Nord vers Santiago, mais comme la COP25 va être déplacée, je vais attendre jusqu'à ce que je dispose de plus d'information...", a communiqué sur Twitter l'égérie suédoise de la mobilisation climatique. Celle-ci avait traversé l'océan par voilier pour participer à la conférence de l'ONU sur le climat en septembre à New York tout en ayant l'intention d'ensuite rejoindre le Chili pour participer à la COP25. Dans son message posté sur Twitter, Greta Thunberg a aussi exprimé son soutien pour la population chilienne, alors que le pays est en proie depuis le 18 octobre à une vague de contestation sociale sans précédent qui a fait une vingtaine de morts. Pour le climatologue belge Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), ancien vice-président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), l'annulation éventuelle de la COP25 n'est pas une option. "La 25e COP aura lieu, au Chili ou pas, tôt ou tard, mais il n'est simplement pas possible qu'elle n'ait pas lieu", a-t-il indiqué sur Twitter. Après le désistement du Chili, la COP25 pourrait être organisée à Bonn, en Allemagne, où se trouve le siège du secrétariat de l'UNFCCC, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sous l'égide de laquelle se tiennent les négociations climatiques mondiales. Dans une brève déclaration, la secrétaire exécutive de l'UNFCCC, Patricia Espinosa, a indiqué que d'autres pistes de solutions étaient actuellement explorées, sans donner davantage de précisions.