Greta Thunberg se rendra en bateau aux Etats-Unis

La jeune activiste suédoise pour le climat Greta Thunberg se rendra en bateau de Grande-Bretagne aux Etats-Unis le mois prochain afin d'assister à une série de rencontres sur le thème climatique et soutenir la cause de l'autre côté de l'Atlantique, a-t-elle annoncé lundi.

"Bonne nouvelle! ", a-t-elle tweeté, en précisant qu'elle s'était vu "offrir une place à bord du Malizia II" et prendrait la mer à la mi-août. Le Malizia II est un yacht de course, skippé par le marin allemand Boris Herrmann et Pierre Casiraghi de Monaco. Ce bateau "est équipé de panneaux solaires et de turbines sous-marines assurant un voyage transatlantique zéro émission carbone", précise encore l'initiatrice des "Vendredis pour le climat". Greta Thunberg dit vouloir assister au sommet de l'action climatique organisé par les Nations Unies à New York le 23 septembre, parallèlement à l'Assemblée générale annuelle, ainsi qu'à des manifestations sur le thème prévues les 20 et 27 septembre. Elle se rendra aussi au Canada et au Mexique avant de rejoindre la conférence annuelle sur le changement climatique organisée par l'ONU en décembre à Santiago, au Chili. Ce sera le premier voyage en Amérique du Nord et du Sud pour l'adolescente de 16 ans depuis le lancement de son mouvement devant le parlement suédois l'été dernier. Elle va interrompre ses études pour faire ce voyage.