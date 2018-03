Grève du personnel de l'ONU à Genève vendredi

(Belga) Le personnel de l'ONU à Genève sera en grève vendredi, après avoir voté en faveur de ce mouvement à 89,4%, pour protester contre des coupes salariales, a annoncé jeudi un responsable syndical.

Un total de 1.163 personnes a participé au vote et 1.040 ont voté en faveur de cette grève, qui survient après un premier arrêt de travail de deux heures organisé le 26 février, a indiqué Ian Richards, responsable du conseil de coordination des syndicats et associations du personnel de l'ONU à Genève. "Le résultat de ce vote, en faveur de la grève à une écrasante majorité, montre combien les personnels de l'ONU ont perdu confiance dans la manière dont leurs conditions de travail, que ce soit à Genève ou sur le terrain, sont définies par leur employeur", a estimé ce responsable. Le taux de participation à la grève sur un personnel comptant environ 9.500 employés à Genève est encore incertain, mais le mouvement va perturber le fonctionnement de l'institution. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui tient actuellement sa session annuelle va par exemple interrompre ses travaux pour la journée, a affirmé Rolando Gomez, porte-parole du Conseil. L'arrêt de travail de deux heures du 26 février avait contraint le Conseil à retarder des discussions et avait perturbé le fonctionnement de la Conférence sur le désarmement. Selon M. Richards, il pourrait y avoir d'autres grèves dans les jours à venir s'il n'y a pas de réexamen des réductions salariales envisagées. En février, le personnel a reçu des fiches de paie incluant une première réduction de 3,5%, qui doit être suivie en juin d'une autre de 5%, selon le responsable syndical. Les employés de l'ONU sont considérés comme les fonctionnaires les mieux payés au monde, mais les coupes salariales risquent d'être durement ressenties à Genève, où le coût de la vie est élevé, soulignent les syndicats. Selon eux, d'autres réductions salariales ont été décrétées récemment à Bangkok (-10%) et à Tokyo (-25%). (Belga)