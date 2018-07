Grotte en Thaïlande: comment survivre dans une grotte plusieurs semaines ?

Les 12 enfants coincés dans une grotte en Thaïlande sont en bonne santé. Pour sortir, ils vont devoir parcourir un tunnel sous eau de plus de 4km. Cela devrait prendre plusieurs semaines. Comment faire pour vivre dans le noir et l'humidité aussi longtemps?

Les douze enfants et leur entraîneur de football miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande ont peu de chance d'être évacués dès mercredi, selon les secouristes qui luttent encore pour faire baisser le niveau de l'eau avant le retour de la pluie prévu pour vendredi. "Ce sera difficile de les évacuer aujourd'hui", a déclaré le gouverneur de la province de Chiang Rai qui dirige la cellule de secours. Grâce au système de pompes mis en place, "l'eau baisse d'un centimètre par heure, ce qui n'est pas mal vu la taille de la grotte", mais reste insuffisant, a-t-il ajouté.



Alors que les enfants sont coincés dans la grotte depuis onze jours, il s'est refusé à toute spéculation quant à la date de sortie, malgré des prévisions météorologiques annonçant le retour de la pluie vendredi. "Nous devons être sûrs de nous à 100%" au moment de décider de l'évacuation", qui pourrait se faire en plusieurs groupes d'enfants, a-t-il dit. Le parcours de retour est en effet long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l'eau. Ajouter à cela les longues journées dans l'obscurité. Pour Loran Haesen, spéléologue, leur santé physique est moins préoccupante s’ils sont hydratés: "Ils peuvent rester plusieurs jours sous terre sans souci. C’est plus un problème psychologique que physique. Rester isolé dans le noir aussi longtemps et sans préparation pour des enfants, ce n’est jamais facile."

"La désorientation en milieu noyé est un risque important"

Plusieurs options ont été évoquées pour les sortir de là. L’une d’entre elles serait de former le groupe la plongée pour parcourir un chemin inondé de 4 kilomètres dans une eau trouble avant de retrouver la lumière. Presque irréaliste pour Loran Haesen: "Comme on ne peut pas remonter en surface en cas d’incident, il faut absolument parcourir l’ensemble de la galerie. Le matériel est doublé, il ne faut pas perdre le fil d’Ariane. Ce sont des techniques particulières qui semblent compliquées à apprendre à des enfants. La désorientation en milieu noyé est un risque important. C’est quelque chose qui peut devenir catastrophique." En Belgique, il y a peu de chances que ce genre d’incident se produit. Les cavités potentiellement inondables ne le seraient pas éternellement. Quelques heures, voire un jour ou deux avant que l’eau ne redescende.

Par ailleurs, la marine thaïlandaise a publié mercredi matin une deuxième vidéo du groupe de rescapés, rapportée par un de ses plongeurs faisant des allers-retours pour apporter vivres et médicaments, les disant "en bonne santé". Les secouristes avec eux dans la grotte les remettent en forme et leur apprennent à se servir du matériel de plongée.



"En bonne santé"



Dans cette vidéo enregistrée mardi, on voit les enfants dire bonjour, leur nom, puis "je suis en bonne santé". "Je suis si heureuse", a réagi, en larmes, la mère d'un des garçons, Bew, regardant la vidéo projetée par les secouristes sur un écran sous une tente, non loin de l'entrée de la grotte où les familles attendent l'évacuation de leurs enfants.



"Il est maigre", a-t-elle cependant noté, après avoir visionné le message de son fils, le système de ligne téléphonique installé dans la galerie, qui était censé permettre aux enfants d'être en contact direct avec leurs parents, n'ayant pu être activé.



Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques participant à cette grande opération internationale, émaciés mais "sains et saufs", à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie.



Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte, à la frontière avec la Birmanie et le Laos, où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux.



La première vidéo, publiée dans la nuit de lundi à mardi, les montrait émaciés mais lançant des "merci" aux plongeurs britanniques, premiers hommes qu'ils voyaient depuis neuf jours. Elle a fait le tour du monde et été visionnée par des millions de personnes.



Un anniversaire mis en cause



L'alerte avait été donnée dès le samedi 23 juin au soir par une mère de famille qui ne voyait pas revenir son fils de l'entraînement. Les affaires des enfants - vélos et chaussures - ont été retrouvées quelques heures plus tard juste à l'entrée de la grotte.



Ils pourraient avoir décidé d'aller explorer ensemble cette grotte qu'ils connaissent bien - ou avoir voulu se protéger de la pluie, en cette saison de mousson. Les proches se demandent aussi si l'équipe de football n'a pas eu l'idée d'aller dans la grotte samedi pour y fêter l'anniversaire de l'un d'eux, qui a eu 16 ans samedi. D'ici à leur extraction, avec l'aide de spécialistes japonais, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter leur sortie. Des équipes de spécialistes étrangers venus d'Australie, de Grande-Bretagne, du Japon, de Chine, ainsi qu'une trentaine de soldats américains, ont prêté main forte au millier de secouristes thaïlandais mobilisés.