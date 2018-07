Grotte Thaïlande: le site évacué pour "aider les victimes"

(Belga) Les sauveteurs ont fait évacuer dimanche matin le site de la grotte thaïlandaise où douze enfants et leur entraîneur de football sont pris au piège depuis 15 jours afin de faire de la place pour "aider les victimes".

"Tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'opération doivent sortir de la zone immédiatement", a annoncé la police par haut-parleur sur le site, où se trouvent des centaines de journalistes. "Nous devons utiliser la zone pour aider les victimes", ajoutait la police dans le haut-parleur. L'annonce a été suivie par un branle-bas de combat dans le camp monté par les journalistes, avec des caméras partout et des lits de camp pour être aux meilleures places pour filmer l'évacuation des enfants. Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise, avait prévenu vendredi soir que l'afflux de médias posait problème. "Nous avons de plus en plus de médias qui arrivent et s'installent partout", avait-il critiqué. "Les équipes médicales se sont plaintes auprès de moi que cela devient un problème", avait-il dit, évoquant des mesures à venir. (Belga)