Guadeloupe: le patron de l'hôpital de Pointe-à-Pitre exfiltré par la police

Le directeur du CHU de Guadeloupe et ses deux adjoints ont dû être exfiltrés par la police de leurs bureaux assiégés mardi par des militants contre l'obligation vaccinale des soignants, a annoncé à l'AFP la direction de l'hôpital.

Le bâtiment administratif du CHU de Guadeloupe, théâtre des tensions autour de la question de l'obligation vaccinale des soignants, a été assiégé mardi et la direction "séquestrée" dans ses bureaux avant d'être finalement "exfiltrée" par la police, a expliqué à l'AFP le directeur général du CHU, Gérard Cotellon.

"J'ai été extrait avec un coup de poing dans les côtes et un énorme coup sur la tête, j'ai perdu connaissance pendant 10 secondes je pense", a précisé M. Cotellon. Son adjoint, Cédric Zolezzi, a également indiqué avoir été molesté. "On m'a déchiré ma chemise, j'ai reçu de l'urine sur moi pendant que je courais vers une voiture de police", a-t-il assuré, se déclarant "choqué". La direction a annoncé son intention de déposer plainte.

Si cette exfiltration n'a pas donné lieu à des interpellations, elle a été comme une "mêlée de rugby", selon une source policière, alors que les manifestants étaient "plutôt calmes" tout au long de la journée.

"Nous sommes venus réclamer l'argent que l'on nous doit", a déclaré à l'AFP Gaby Clavier, ancien secrétaire de la branche santé du syndicat UGTG, présent sur les lieux avec les manifestants. Ces derniers réclament le versement des salaires des agents suspendus, suite à leur refus de se conformer à l'obligation vaccinale.

Les manifestants ont quitté les lieux en début de soirée. Ce n'est pas la première fois que ces locaux administratifs sont pris pour cible dans le cadre de cette mobilisation. Fin 2021, plusieurs dégradations avaient déjà eu lieu.

Selon le CHU, qui se prépare à un afflux de malades en raison de la résurgence de l'épidémie de Covid-19, 95% des personnels "répondent à l'obligation vaccinale".

La directrice générale de l’ARS, Valérie Denux a fermement condamné "l’agression", dans une communication officielle sur les réseaux sociaux mercredi matin.

"Les personnes qui ont agi ainsi ne peuvent plus se qualifier de professionnels de santé. Il est profondément choquant que des directeurs d’établissements de santé puissent se sentir menacés et être injuriés, frappés, salis par des personnes se disant appartenir à leur établissement", a-t-elle déclaré.

"Alors que la cinquième vague est là, et qu’eux-mêmes et leurs familles seront peut-être soignés par les mêmes qu’ils ont insultés, le calme doit revenir et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner doivent tourner la page de leur exercice professionnel au sein de la santé", a ajouté Mme Denux.

Ary Chalus, président de la région Guadeloupe, dénonce également ces "exactions" et rappelle, avec l'ensemble des élus régionaux, "que les libertés individuelles s’accompagnent toujours de responsabilités individuelles envers autrui".

Le président Emmanuel Macron, interrogé par le quotidien Le Parisien, a déclenché mardi la polémique en déclarant être prêt à "emmerder" les non-vaccinés. "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", a-t-il clamé.