Guatemala: 192 disparus après l'éruption du volcan

(Belga) Un total de 192 personnes sont toujours portées disparues au Guatemala, deux jours après la violente éruption du Volcan de Feu qui a fait au moins 73 morts et provoqué l'évacuation de milliers de riverains, a annoncé mardi soir la protection civile.

"Désormais nous avons des informations avec des noms et les localités où des personnes sont portées disparues, et nous avons un nombre: il y a 192 personnes qui sont portées disparues", a indiqué lors d'une conférence de presse Sergio Cabañas, un directeur des opérations de secours de la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred). L'éruption a fait 46 blessés et a entraîné l'évacuation de 3.271 personnes, selon la Conred. En outre, 2.625 personnes ont dû être relogées. La catastrophe a affecté au total 1,7 millions de Guatemaltèques. Une forte explosion a obligé mardi les secouristes à interrompre leurs recherches autour du volcan, qui culmine à 3.763 mètres d'altitude à 35 km au sud-ouest de la capitale. Sept villages situés sur le flanc du volcan ont été évacués mardi, en raison de l'augmentation de l'activité volcanique (Belga)