(Belga) Au moins 62 personnes ont été tuées dimanche soir dans l'éruption d'un volcan très actif du Guatemala, selon un nouveau bilan annoncé lundi par l'Institut national médico-légal (Inacif).

L'éruption du Volcan de feu, haut de 3.763 mètres et situé à 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale Guatemala, a également entraîné l'évacuation de plus de 4.500 personnes, ont indiqué les autorités, dont un précédent bilan faisait état de 33 morts et 46 blessés. (Belga)