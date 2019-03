Guatemala: augmentation de l'activité du volcan Fuego

(Belga) La protection civile du Guatemala surveille l'activité du volcan de Fuego, situé à 35 km au sud-est de la capitale, qui connait une hausse de son activité s'accompagnant de projections de cendres sur les régions voisines.

Ce regain d'activité du volcan s'accompagne d'explosions plus fréquentes et intenses, a indiqué le porte-parole de la Coordination pour la lutte contre les catastrophes, David de León. "Le volcan Fuego enregistre entre 15 et 20 explosions modérées et fortes toutes les heures, des colonnes de cendres et de dégazage s'élèvent jusqu'à 5.000 mètres au-dessus du niveau de la mer avant de se disperser" sur un périmètre "de 30 kilomètres", a-t-il détaillé. Plusieurs villes, notamment Siquinala et Santa Lucia Cotzumalguapa, ont reçu ces projections. Le 3 juin, la violente éruption du volcan de Feu, avait déclenché des avalanches de lave et de cendres ardentes sur plusieurs communes, notamment la localité de San Miguel los Lotes, faisant 201 morts et 229 disparus. (Belga)