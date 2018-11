Guatemala: le Volcan de Fuego, proche de la capitale, entre en éruption

(Belga) Le Volcan de Fuego, proche de la capitale du Guatemala et qui a fait 194 morts en juin, est de nouveau entré en éruption dimanche, projetant des colonnes de cendre et de lave, a annoncé la protection civile.

Le Volcan de Fuego (Volcan de Feu) "est entré dans une nouvelle phase éruptive, la cinquième depuis le début de l'année", crachant une colonne de fumée qui s'élève à plus de mille mètres au-dessus du cratère, a déclaré à des journalistes David de Leon, porte-parole de la Coordination nationale de lutte contre les désastres (Conred). Le volcan, situé à 35 kilomètres au sud-est de la capitale Guatemala, culmine à 3.763 mètres. Des retombées de cendres ont été signalées dans au moins sept localités situées sur son flanc sud-ouest, mais aucune évacuation n'a été décidée, a ajouté le porte-parole. La précédente éruption s'était produite du 6 au 9 novembre, sans faire ni victimes ni dégâts. Le 3 juin, une coulée de lave dévalant du cratère avait détruit le village de San Miguel Los Lotes, faisant 194 morts et 234 disparus. Deux autres volcans sont toujours actifs au Guatemala: le Pacaya, à 20 kilomètres au sud de la capitale, et le Santiaguito, à 117 kilomètres à l'ouest, qui ont connu récemment un regain d'activité sans pour autant entrer en éruption. (Belga)