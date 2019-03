Guatemala: Washington suspend l'aide militaire pour mésusage de dons

(Belga) Les Etats-Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre leur coopération militaire avec le Guatemala, estimant que le pays avait fait un usage "incorrect" de véhicules militaires donnés par Washington pour lutter contre le narco-trafic, a indiqué jeudi l'ambassade américaine.

Plusieurs de ces véhicules militaires, des Jeep J8 offertes par le ministère de la Défense américain, s'étaient positionnés le 31 août 2018 devant le siège de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (Cicig), rattachée à l'ONU, peu avant que le président Jimmy Morales annonce qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son mandat, prévu pour s'achever en 2019. "Depuis le 31 août 2018, le ministère de l'Intérieur a, de façon répétée, utilisé de manière incorrecte les véhicules donnés par le Département de la Défense aux FTI" (Fuerzas de tarea interinstitucionales), des formations d'élite spécialisées dans la lutte contre le trafic de drogue, a indiqué un porte-parole de l'ambassade américaine au Guatemala. "Pour l'heure, le département de la Défense a cessé l'envoi d'équipement et la formation" à destination de ces entités, a-t-il ajouté. Les FTI sont des groupes d'élite formés de soldats, policiers et membres d'autres institutions dans le but de combattre le trafic de drogue et le crime organisé dans les zones frontalières du Guatemala avec le Mexique, le Salvador et le Honduras. Depuis 2013, 148 véhicules militaires ont été offerts par les Etats-Unis. Le président Morales a engagé un bras de fer avec la Cicig, accusée de violer la souveraineté du pays, après que la mission onusienne eut demandé l'été dernier la levée de l'immunité du président pour enquêter sur le financement de la campagne électorale présidentielle. Le 7 janvier, le gouvernement guatémaltèque a mis un terme prématuré à la mission onusienne, un décision pour l'heure suspendue par la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, qui a également exigé le retour du chef de la mission, le Colombien Ivan Velasquez. (Belga)