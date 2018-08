Guerre comerciale USA-Chine - Le 23 août, Washington taxera un total de 50 milliards de dollars de produits chinois

(Belga) Les Etats-Unis vont appliquer à partir du 23 août des droits de douane de 25% sur un total de 50 milliards de dollars de produits chinois, a annoncé mardi le département américain du Commerce.

Washington appliquait déjà ces droits de douane supplémentaires depuis le 6 juillet sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Désormais ce sont des produits pour 16 milliards de dollars supplémentaires qui sont visés. Quelque 279 produits sont concernés, précise le ministère, dans un communiqué, affirmant répondre "aux pratiques commerciales déloyales de la Chine, tels que les transferts forcés de technologies et de droits de propriété intellectuelle". Une liste sera publiée au journal officiel rapidement, précise le communiqué. L'administration Trump accuse Pékin de "priver les compagnies américaines de la capacité d'exploiter des licences", dit le ministère. Elle dénonce aussi "des intrusions cybernétiques dans les réseaux d'ordinateurs commerciaux américains pour gagner un accès non-autorisé à des informations commerciales importantes". Cette annonce d'une tranche supplémentaire de 16 milliards de produits taxés à 25% n'est pas une surprise. Dès juin, la Maison Blanche s'était engagée à ces mesures punitives contre la Chine dans le conflit commercial ouvert qui l'oppose à Pékin afin de réduire le déficit commercial abyssal des Etats-Unis vis-à-vis de ce pays. Le conflit a éclaté fin mars, lorsque Washington a infligé des tarifs douaniers supplémentaires de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium chinois. Puis le 6 juillet, une première tranche de surtaxes douanières sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises a été ciblée. Pékin a répliqué en taxant le même montant d'importations en provenance des Etats-Unis. Début août, la Maison Blanche est allée plus loin: le représentant américain au commerce (USTR), Robert Lighthizer, a indiqué que les Etats-Unis envisageaient de taxer encore davantage les marchandises chinoises. "Cette semaine, le président (Donald Trump) m'a chargé de considérer la possibilité d'accroître les tarifs douaniers de 10% à 25%" sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises, a-t-il affirmé le 1er août. (Belga)