Guerre comerciale USA-Chine - Trois désaccords subsistent avec les Etats-Unis, selon Pékin

(Belga) Trois points de désaccord subsistent entre la Chine et les Etats-Unis à l'issue de pourparlers commerciaux à Washington. Malgré tout, les deux pays vont poursuivre leurs négociations, selon Pékin.

Interrogé par les médias chinois au terme de deux jours de négociations aux Etats-Unis, le représentant de la Chine Liu He a fait état de "trois points de désaccord" persistant entre les deux puissances. Négociateurs chinois et américains ont conclu vendredi à Washington une nouvelle session de pourparlers pour tenter de parvenir à un accord, alors que les deux pays se livrent depuis l'an dernier à une guerre des droits de douane sur leurs exportations respectives. "Si nous parvenons à un accord, les droits de douane punitifs devront être retirés", a indiqué M. Liu, considéré comme un très proche du président chinois Xi Jinping. "C'est le premier point", a-t-il ajouté. Donald Trump a ordonné vendredi soir à ses services de lancer la procédure en vue d'imposer des droits de douane sur la quasi totalité des importations de produits chinois. La procédure doit démarrer lundi mais la mesure ne devrait probablement pas être effective avant plusieurs mois. A présent, plus de 250 milliards de dollars d'importations en provenance du géant asiatique sont frappés par des tarifs douaniers punitifs. Et ces derniers sont passés vendredi de 10% à 25% pour 200 milliards de ces importations. En décembre dernier, Donald Trump et Xi Jinping avaient annoncé une trêve dans leur conflit commercial en conclusion d'un sommet du G20 à Buenos Aires. Pékin s'était notamment engagé à acheter davantage de produits américains --sans en préciser le montant et la quantité-- pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays. "En fin de compte, quel est le chiffre?", s'est interrogé devant la presse Liu He, reconnaissant une divergence supplémentaire entre les deux pays, qui "ne peut être facilement changée." En troisième point de friction, le négociateur chinois a évoqué le texte final d'un éventuel accord. Il "doit être équilibré", a-t-il martelé. En dépit des obstacles, les pourparlers commerciaux avec les Etats-Unis vont se poursuivre à Pékin à une date indéterminée, selon lui. "Les négociations n'ont pas échoué, au contraire (les obstacles sont) un revirement normal dans les négociations (...) c'est inévitable" entre les deux pays. (Belga)