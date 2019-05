Guerre commerciale USA-Chine - La Chine accuse les Etats-Unis de "terrorisme économique"

(Belga) La Chine a jugé jeudi que la guerre commerciale bilatérale lancée par le président américain Donald Trump à coup de droits de douane punitifs et de sanctions visant ses entreprises constituait du "terrorisme économique".

"Nous sommes contre la guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur", a déclaré lors d'une conférence de presse le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Zhang Hanhui. "Nous nous opposons résolument à ce recours systématique aux sanctions commerciales, aux droits de douane et au protectionnisme. Cette instigation préméditée d'un conflit commercial constitue du terrorisme économique, du chauvinisme économique et du harcèlement économique à l'état pur." Sa déclaration intervient au moment où la Chine se montre de plus en plus offensive face à ce qu'elle considère comme des pressions intolérables de Washington à son égard. La guerre commerciale entre les deux puissances s'est intensifiée depuis que Washington a augmenté début mai ses droits de douane punitifs sur des produits chinois. Donald Trump a également renforcé la pression sur Huawei, le géant chinois privé des télécoms, numéro deux mondial des smartphones et leader planétaire de la 5G (la cinquième génération de réseau mobile). Au nom de la sécurité nationale, une loi américaine interdit depuis l'an passé aux administrations fédérales d'acheter les équipements et services du groupe, ou de travailler avec des entreprises tierces qui sont ses clientes. L'administration Trump vient également d'interdire aux sociétés américaines de vendre des technologies à Huawei, mettant en péril l'approvisionnement crucial du géant chinois en composants électroniques made in USA. "L'unilatéralisme et le harcèlement se développent et affectent gravement les relations internationales et les principes fondamentaux", a souligné Zhang Hanhui. "Ce conflit commercial aura également un impact négatif important sur le développement et la relance de l'économie mondiale", a-t-il averti lors d'une conférence de presse. Face à Trump, médias et responsables politiques chinois agitent désormais la menace d'une réduction des exportations de terres rares vers les Etats-Unis -- ce qui pourrait priver les entreprises américaines d'une ressource cruciale. Car la Chine assure plus de 90% de la production mondiale de cet ensemble de 17 métaux, indispensables aux technologies de pointe et que l'on retrouve dans les smartphones, les écrans plasma, les véhicules électriques mais aussi dans l'armement. (Belga)