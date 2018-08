Guerre commerciale USA-Chine - Pas d'avancée majeure dans les négociations commerciales USA-Chine

(Belga) Les négociations entre une délégation chinoise et le sous-secrétaire américain au Trésor n'ont pas débouché sur une avancée majeure, alors qu'une multitude de produits chinois et américains sont devenus 25% plus chers jeudi du fait de l'imposition de tarifs douaniers supplémentaires.

"Nous avons conclu deux jours de discussions avec des homologues chinois et nous avons échangé des points de vue sur la manière d'établir équité, équilibre et réciprocité dans les relations économiques, notamment en abordant les problèmes structurels en Chine", a déclaré Lindsay Walters, une porte-parole de la Maison Blanche. Le Trésor lui-même n'a pas communiqué sur le sujet et les responsables chinois se sont refusés à tout commentaire en quittant le ministère américain jeudi soir. Cette ébauche de dialogue, après deux mois de rupture, intervient alors que l'escalade tarifaire se poursuit. Depuis jeudi, les taxes douanières que s'infligent mutuellement Etats-Unis et Chine couvrent 100 milliards de dollars de biens commerciaux, soit un septième du total de leurs échanges. Elles touchent les motos Harley Davidson, le soja et le bourbon américains, et les machines-outils et circuits intégrés chinois. Les discussions ont été appréciées sur les marchés financiers, mais "le fait qu'ils aient envoyé des subalternes laisse à penser qu'ils ne vont pas discuter des points les plus importants", a estimé Carlos Gutierrez, ancien ministre du Commerce de George W. Bush, sur CNBC. (Belga)