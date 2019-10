Guerre commerciale USA-Chine - Trump annonce un accord partiel "très important" avec la Chine

(Belga) Donald Trump a affirmé vendredi que les Etats-Unis et la Chine étaient parvenus à un accord commercial partiel "très important" dont les détails concrets n'étaient pas immédiatement disponibles.

"Nous sommes parvenus à un accord très important de phase 1", a dit le président à la presse après une rencontre avec Liu He, le principal négociateur chinois. Cette phase 1, si on en croit le président, comprend des achats de biens agricoles mais aussi des éléments comprenant la propriété intellectuelle et les services financiers. (Belga)