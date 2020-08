Guerre commerciale USA-Chine - USA/Chine: les discussions commerciales prévues samedi sont reportées

(Belga) Les discussions commerciales prévues samedi entre la Chine et les Etats-Unis pour faire le point sur l'accord signé en janvier ont été repoussées, en plein regain de tensions entre les deux pays, selon des informations de presse publiées vendredi.

Aucune date n'a été donnée pour cette nouvelle rencontre, qui devait se dérouler par vidéo interposée, selon l'agence Bloomberg. En janvier, après près de deux années de guerre commerciale, un accord avait été signé en grande pompe, et la Chine s'était engagée à acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de produits et services américains. Automobiles, machines industrielles, métaux, céréales, cotons, viande, pétrole, services financiers,... tout cela devait réduire le déficit commercial américain, une exigence de Donald Trump. Mais les achats promis n'ont pas été réalisés, notamment à cause de la pandémie de Covid-19 qui a mis un coup d'arrêt aux échanges internationaux. Fin juin, à peine la moitié (46%) des achats attendus à ce stade avaient été réalisés, selon des données compilées par le Peterson Institute for International Economics (PIIE). Et les relations se sont envenimées entre les deux pays, autour de l'origine du virus, de la situation à Hong Kong ou encore du réseau social TikTok, que Donald Trump accuse d'espionnage au profit de Pékin. Pékin avait souligné vendredi, avant l'annonce de l'annulation, que les deux parties "devaient travailler ensemble pour renforcer la coopération et surmonter ensemble les difficultés". L'accord de janvier, dit de "phase I", devait ouvrir la voie à une "phase II", synonyme d'échanges commerciaux encore plus importants entre les deux pays. (Belga)