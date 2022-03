Guerre en Ukraine: 90% des réfugiés sont des femmes et des enfants

Les derniers chiffres sur l'exode des Ukrainiens fuyant les canons de Vladimir Poutine.

Près de 3,8 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le décompte de l'ONU publié samedi, mais le nombre d'arrivées s'est très nettement ralenti depuis le début de la semaine. Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont dû quitter leur foyer. L'ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine.

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 3.772.599 réfugiés ukrainiens sur son site internet dédié, samedi vers 11H00 GMT. Ce sont 46.793 de plus que lors du précédent pointage vendredi.

Depuis le 22 mars, le nombre de personnes cherchant ainsi à fuir les combats et les conditions de vie de plus en plus difficiles en Ukraine est passé nettement en dessous de 100.000 personnes par jour.

L'Europe n'a pas connu de tels flots de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Quelque 90% de ceux qui ont fui l'Ukraine sont des femmes et des enfants. Selon l'Unicef, plus de 1,5 million d'enfants se trouvent parmi les personnes ayant fui.

Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée (sud) annexée en 2014 par la Russie, ni les zones de l'Est sous contrôle des séparatistes prorusses depuis la même année.

La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés qui ont fui depuis le début de l'invasion russe - environ six réfugiés sur dix. Depuis le 24 février, 2.236.314 personnes fuyant le conflit en Ukraine sont entrées en Pologne, selon le décompte du HCR arrêté au 25 mars. Les garde-frontières polonais pour leur part comptaient 2.268.000 personnes samedi matin. Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.