Guerre en Ukraine: armées jusqu'aux dents, ces femmes se battent au péril de leur vie

Au dixième jour de leur invasion de l'Ukraine, les forces russes poursuivent leur avancée dans le pays, mais rencontrent toujours une résistance acharnée des Ukrainiens et Ukrainiennes dans leurs tentatives de prendre des villes stratégiques.

Malgré les bombardements et attaques intenses en Ukraine, de très nombreux citoyens et citoyennes résistent. Déployés sur place, les journalistes constatent un nombre important de femmes. Les images qui nous parviennent de Kiev les montrent lourdement armées, et positionnées en première ligne.

Notre consoeur Alex Crowford de Sky News a pu interroger Alona Bushynska, une Ukrainienne s'étant portée volontaire pour combattre les forces russes. Cette maquilleuse professionnelle est désormais armée d'un AK-47 et se dit prête à tuer s'il le faut. "Il y a neuf jours, j'étais encore une professeure en soins esthétiques, explique-t-elle, son arme placée en bandoulière. Je travaillais avec des étudiants pour leur apprendre à maquiller. Tout était très calme et serein".

Alors qu'un obus explose au loin durant l'interview, la jeune Alona ne se laisse pas perturber. "C'est devenu normal pour moi [d'entendre ça]. Je n'ai pas peur. Je ne ressens plus rien à l'intérieur", décrit la jeune femme.

Son amie, Svetlana Kalanova, une ingénieure en biochimie, poursuivait ses études scientifiques lorsqu'elle a rejoint les groupes armés. "Pourquoi les Russes font cela?, interroge-t-elle. Il n'y a aucune raison qu'ils le fassent. Je veux me battre car ceci est mon pays, ma maison. Ma famille et mes amis sont ici. Je voudrais que tout soit comme avant".





