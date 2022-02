Guerre en Ukraine: ce père fait ses adieux déchirants à sa famille, les hommes entre 18 et 60 ans interdits de quitter le pays

C'est une vidéo qui est devenue virale en quelques heures sur les réseaux sociaux. Près de 14 millions de personnes l'ont déjà regardée le coeur serré. Au milieu du chaos, causé par l'invasion russe, des familles ukrainienne doivent prendre des décisions à la hâte pour être en sécurité. Cette vidéo filmée en lieu sûr selon le média "Journojoli", montre les adieux déchirants d'un père à son enfant et son épouse. Le père fait ses adieux à sa fille en larmes et l'embrasse. Il ne sait pas quand il va la retrouver.

La mère et la fille vont embarquer dans un bus et quitter le pays. L'homme ne va pas les suivre.

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi la mobilisation militaire générale pour contrer l'invasion russe du pays, lancée le matin même, selon un décret publié sur le site de la présidence ukrainienne. L'agence frontalière ukrainienne a interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans de quitter le pays.

Selon le texte, la mesure concernera ceux soumis "à la conscription militaire et les réservistes" et s'appliquera sous 90 jours dans toutes les régions ukrainiennes.

Les administrations locales, avec la participation d'entreprises et d'institutions de "tout type" devront assurer l'arrivée des personnes mobilisées et des véhicules réquisitionnées à des points de rassemblement et des bases militaires, selon le décret.

