Guerre en Ukraine: ce service de néonatologie prend ses quartiers dans un abri anti-bombes de fortune (vidéo)

C'est une vidéo filmée par le personnel médical de l'hôpital pour enfants de Dnipro, situé dans l'est de l'Ukraine. Alors qu'à l'extérieur du bâtiment, les missiles russes pleuvent, le personnel soignant a déménagé les nouveau-nés de l'unité de soins intensifs de néonatologie dans un abri anti-bombes de fortune, situé dans les caves de l'hôpital.

Une douzaine de bébés, enveloppés dans des couvertures, ont été mis à l'abri, transférés à la hâte dans une salle de stockage située au sous-sol de l'hôpital.

On peut voir des infirmières s'occuper des bébés, plusieurs d'entre elles les tiennent dans leurs bras, les bercent, certaines réussissent même à sourire. Les bébés, qui semblent avoir entre quelques heures et quelques jours seulement, sont enveloppés dans des couvertures de différentes couleurs et étendus sur des lits de fortune.

"C'est l'Unité de soins intensifs de néonatologie. Dans un abri anti-aérien. Peux-tu imaginer?" a écrit le Docteur Denis Surkov, chef de l'unité néonatale de l'hôpital au New York Times. "C'est notre réalité", a-t-il détaillé. Et d'expliquer que l'attaque a secoué le personnel soignant. "Nous étions nerveux, très confus", a détaillé le docteur.

Dnipro fait partie d'une des villes bombardées par la Russie jeudi. Des missiles ont touché des cibles à Dnipro, Kharkiv et un certain nombre d'autres endroits.

Les forces russes auraient détruit plus de 70 cibles militaires en Ukraine, dont 11 aérodromes, a affirmé jeudi le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

