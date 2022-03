Des milliers d'Ukrainiens ont choisi la Belgique pour fuir la guerre. L'accueil de ces réfugiés s'organise au niveau fédéral, mais aussi dans les communes. L'une de nos équipes s'est rendue à Arlon, où des dizaines de personnes sont arrivées en bus dans la nuit de vendredi à samedi.

Anna est désormais en Belgique avec son fils. C'est son mari qui les a poussés à fuir leur ville, Lviv. Anna est à présent hébergée chez sa tante, d'origine ukrainienne. "Quand j'ai commencé ce voyage, je le prenais comme une visite de famille, pour ne pas penser à la guerre. Mais après, quand je suis arrivée ici, une fois le voyage terminé, on a soufflé un peu, et là je réalise que j'ai laissé là-bas ma mère, mon mari, et que je vais peut-être ne jamais les revoir", nous confie Anna.

Elle fait partie des 180 Ukrainiens arrivés en car vendredi soir à Arlon. "Tout le monde est hébergé dans des familles d'accueil. C'était un accueil magnifique. C'est incroyable la solidarité des Belges avec nous, c'est énorme", indique Natalya, la tante.

On veut quand même une certaine qualité d'accueil

Pour faire face à l'arrivée d'autres Ukrainiens dans les prochaines semaines, la ville d'Arlon recherche des lieux d'hébergement. Un camp militaire situé à proximité figure parmi les pistes envisagées par les autorités communales. Autre option: un bâtiment des Restos du cœur, ou encore d'autres locaux situés sur le territoire. "On veut quand même des logements un peu 'cocoon'. Qui ne soient pas trop grands, mais dans lesquels il y a des commodités, des lits, et pas simplement des matelas pneumatiques ou des matelas posés par terre. On veut quand même une certaine qualité d'accueil", précise Vincent Magnus, bourgmestre d'Arlon.

La Wallonie s'attend à accueillir 70.000 Ukrainiens

La priorité: trouver des logements de transit pour quelques nuits. Mais ces mêmes bâtiments pourraient servir pour de l'accueil à long terme, car la Wallonie s'attend à recevoir 70.000 réfugiés ukrainiens. C'est l'équivalent d'une ville comme Tournai. Du côté d'Arlon, la commune compte aussi sur les familles d'accueil qui se sont inscrites auprès de l'administration, ou qui vont se manifester.