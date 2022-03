Guerre en Ukraine: de nombreux barrages installés tout autour de Lviv

Loic Parmentier et Thomas Decupere, nos envoyés spéciaux RTL Info sont à Lviv. Des barrages sont désormais installés au bord de la ville, et qui filtrent les entrées et les sorties de la ville.

De nombreux points de contrôles ont été installés autour de la ville de Lviv. Une vingtaine de personnes s'organisent dans un de ses points, on y trouve notamment des tas de sables pour monter des murs, petit à petit, sur les côtés, au cas où il y aurait des snipers nous expliquent les résistants.

Tout autour on peut également observer d'énormes croix en métal ou encore des herses qui servent de protection à ce check-point. Des camouflages pour les bunkers ont même été fabriqués par les habitants avec des tissus en tout genre depuis le début de la guerre.

De nombreuses réserves de cocktails molotov

A l'intérieur de ses bunkers en béton, construits tout récemment, on s'organise aussi : il y a de quoi se protéger, également de quoi placer des armes et se défendre en cas de besoin mais on y trouve aussi les fameux cocktail molotov artisanaux dont on a beaucoup parlé.

Ces cocktails ont été préparés par la population : toutes les bouteilles de la ville de Lviv ont été réquisitionnées pour être transformées en cocktail molotov, on en trouve partout, et d'après ce qu'il se dit, c'est assez efficace.