Guerre en Ukraine: des enfants se précipitent dans des abris sous-terrain pour éviter les bombardements (photos)

Au troisième jour du lancement d'une invasion par le président russe Vladimir Poutine, de nombreuses familles ukrainiennes ont trouvé refuge dans des abris sous-terrain, dans l'espoir d'éviter les bombardement et l'escalade de violence en cours dans plusieurs villes du pays, à Kiev notamment.

Au troisième jour du lancement d'une invasion par le président russe Vladimir Poutine, les forces militaires russes ont commencé à cibler Kiev. L'invasion a commencé dans la nuit de vendredi à samedi et les militaires tentent d'avancer dans la ville. Les autorités locales ont mis en garde contre des combats dans les rues dans la matinée samedi et ont appelé les habitants à rester calmes et prudents. "Si vous êtes chez vous, n'allez pas à la fenêtre, n'allez pas sur les balcons", ont indiqué les autorités ukrainiennes. De nombreux habitants ont passé la nuit dans des bunkers, des sous-sols et autres abris souterrains.

Sur la photo ci-dessous, Mikhailo, un petit garçon de 5 ans, tient une peluche entre ses mains. Il a rejoint l'abri après l'émission d'une alerte à la bombe.





La petite Kira Shapovalova a couru avec d'autres citoyens et journalistes vers un autre abri. Elle a pu rejoindre ce bunker en compagnie de sa mère, Helga Tarasova, qui tente de la réconforter.





De violents combats rapportés à Kiev: des morts et des blessés

Le ministre ukrainien de la Santé a fait état samedi de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de l'invasion russe du pays il y a trois jours. "Malheureusement, selon les données opérationnelles, 198 personnes sont mortes aux mains des envahisseurs, dont trois enfants, et 1.115 sont blessées, dont 33 enfants", a indiqué le ministre Viktor Liachko sur Facebook. Un correspondant de l'agence Reuters a indiqué que deux roquettes avaient touché Kiev, toutes deux dans le sud-ouest de la ville. Un immeuble d'une vingtaine d'étages a notamment été ciblé par un missile, mais on ne sait pas si l'incident a fait des victimes.

Des immeubles éventrés, une ville bientôt en ruines?

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent un haut immeuble à la façade éventrée et avec des débris gisant dans la rue en dessous. "Kiev, notre ville splendide et paisible, a survécu une nouvelle nuit aux attaques des forces terrestres russes, et aux missiles. L'un d'eux a touché un immeuble résidentiel à Kiev", a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba.

La Russie a annoncé avoir tiré des missiles de croisière navals et aériens, au troisième jour de son invasion de l'Ukraine, tout en assurant de nouveau ne viser que des infrastructures militaires. Elle n'a pas dit mot de son offensive sur Kiev.