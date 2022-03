Guerre en Ukraine: l’Europe a-t-elle un rôle à jouer pour trouver une sortie de crise ?

Nicolas Gosset, chercheur à l'institut royal de défense, était invité sur le plateau du RTL INFO 13h ce lundi. Ce spécialiste a répondu aux questions d'Olivier Schoonejans concernant les dernières informations liées à la guerre en Ukraine.

Vladimir Poutine qui propose des couloirs humanitaires, est-ce que c’est une concession russe ?

"Il faut voir le contexte dans lequel cela s’inscrit. On est vraiment dans un contexte de guerre où la manipulation et le cynisme président même à l’agenda humanitaire. On voit très bien à quel point cela est soumis à des contingences opérationnelles et de la propagande de la part de la Russie. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a quatre villes qui sont concernées dont Kiev et Kharkhiv. Ces deux villes pourraient seulement être évacuées la première du côté du Bélarus, allié de la Russie, et la deuxième vers la Russie. Et pour les autres villes, on aurait un corridor mixte, l’un vers la Russie, l’autre vers l’intérieur des terres.

On comprend bien le contexte dans lequel cela s’inscrit pour la Russie. Le cout du cessez-le-feu n’est pas du tout le même puisque les Russes contrôlent la zone entre leur frontière et ces villes. Les réfugiés devraient passer par des territoires contrôlés par la Russie où les Ukrainiens ne pourraient pas conduire de contre-offensive, alors que l’itinéraire d’évacuation naturel des Ukrainiens est vers le centre du pays, vers les endroits non concernés par les combats.

On est aussi dans un contexte où il y a une grosse dimension politique intérieure russe et une dimension idéologique. En créant des corridors qui évacuent les gens vers la Russie, Vladimir Poutine est en phase avec ce qu’il présente être cette guerre, c’est-à-dire une opérations spéciale humanitaire. Vous imaginez quel serait l’impact en direction de l’opinion publique russe à la télévision d’avoir des réfugiés ukrainiens qui passent à travers la Russie qui pourrait être dans le rôle du sauveur."

Au niveau diplomatique, est-ce que l’Europe a un rôle à jouer pour trouver une sortie de crise à ce qu’il se passe, un peu comme elle l’a fait en 2014 avec la Crimée ?

"La crise est tellement multidimensionnelle, c’est aussi une crise entre la Russie et les Occidentaux. On n’a pas seulement affaire à une guerre russo-ukrainienne, à une guerre civile, mais aussi à une crise plus large entre la Russie et les Occidentaux où il semble difficile de dupliquer exactement le scénario des années 2014 parce que depuis lors la Russie a consolidé sa lecture des événements dans laquelle l’Europe est partie prenante au conflit.

On sait qu’il y a ses allers-retours téléphoniques entre le président Macron et le président Poutine. Le président français avait demandé une solution humanitaire qui n’a pas été celle proposée par Poutine avec des corridors vers la Russie. Mais on a aussi d’autres initiatives qui à mon sens sont plus porteuses d’espoir dans la mesure où l’Europe est considérée par la Russie comme une partie au conflit."

Quelles sont justement ces initiatives ?

"Il y a notamment une médiation proposée par le premier ministre israélien qui a rencontré Vladimir Poutine, le président ukrainien. Il y a aussi une médiation qui essaie de se mettre en place du côté turc avec le président Erdogan. L’avantage de ces deux initiatives, c’est qu’à la fois Israël et la Turquie sont considérées comme moins parties prenantes au conflit et notamment les deux pays se sont abstenus lors du vote aux Nations Unies. On n’est pas dans la grande solution diplomatique qui ne manquera pas de venir à un moment, qui sait peut-être après des mois ou des années, là on est dans une gestion du conflit. Il est donc important que des parties considérées comme plus neutres puissent jouer un rôle."