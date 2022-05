Guerre en Ukraine: la Russie est "la menace la plus directe" pour l'ordre mondial, déclare Ursula von der Leyen

Situation sur le terrain, réactions internationales, sanctions: le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

5h45 - La Russie est "la menace la plus directe" pour l'ordre mondial, dit Ursula von der Leyen

La Russie est la "menace la plus directe" pour l'ordre international en raison de son invasion de l'Ukraine, a déclaré jeudi à Tokyo la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



La Russie "est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial avec la guerre barbare contre l'Ukraine, et son pacte inquiétant avec la Chine", a dit Mme von der Leyen après avoir rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida avec le président du Conseil européen Charles Michel.

5h21 - Un commandant assiégé à Marioupol demande l'aide d'Elon Musk

Un commandant ukrainien faisant partie des combattants assiégés par les forces russes dans l'usine Azovstal à Marioupol a lancé mercredi un appel à l'aide adressé directement au milliardaire américain Elon Musk pour qu'il intervienne afin de les sauver.



"Les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. (...) A l'endroit où je vis, il est presque impossible de survivre", a tweeté Sergueï Volyna, commandant de la 36e Brigade des Marines de Marioupol. "Aidez-nous à quitter Azovstal pour un pays tiers. Si ce n'est pas vous, qui d'autre? Donnez-moi une piste", a-t-il poursuivi, indiquant avoir créé un compte sur Twitter spécifiquement pour interpeller directement l'homme le plus riche du monde.

3h49 - Premier procès pour crime de guerre lié à l'invasion de l'Ukraine

Un soldat russe de 21 ans va être jugé pour crime de guerre en Ukraine, ce qui sera le premier procès avec ce chef d'accusation dans le pays envahi par la Russie le 24 février, a annoncé mercredi la procureure générale de Kiev.



Vadim Shishimarin est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre à bord d'une voiture dans laquelle il circulait, abattant un civil de 62 ans qui n'était pas armé, a expliqué le bureau de la procureure Iryna Venediktova dans un communiqué, soulignant qu'il avait agi pour empêcher l'homme de témoigner dans une affaire de vol de voiture. Le soldat accusé se déplaçait avec quatre autres soldats russes après l'attaque de leur convoi le 28 février et ils ont volé une voiture près du village de Chupakhivka, a poursuivi le communiqué, expliquant que le civil - qui n'a pas été identifié - circulait à bicyclette sur le bord de la route non loin de son domicile lorsque le vol s'est produit.

0h49 - Kiev propose à la Russie un échange pour sauver ses soldats dans l'aciérie de Marioupol

L'Ukraine a proposé, mercredi, un accord d'échange à l'armée russe dans le but de sauver les derniers soldats et civils retranchés dans l'aciérie Azovstal, dans la ville portuaire assiégée de Marioupol.



"Nous évacuerons nos blessés graves via un couloir humanitaire", a déclaré la vice-Première ministre chargée des Territoires occupés, Irina Vereshuk. Dans le même temps, l'armée ukrainienne libèrerait des prisonniers de guerre russes. Les négociations sont toujours en cours et aucun accord n'a encore été conclu.